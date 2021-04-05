Pallotta'dan Cengiz Ünder için flaş itiraf: Maliyetli ve hatalıydı

Spor Arena Dış Haberler - İtalyan ekibi Roma'nın eski sahibi James Pallotta, kulübün başında olduğu dönemde yaşananları tüm detaylarıyla anlatırken, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferine de değindi.

The Athletic'e konuşan Pallotta, ünlü sportif direktör Monchi'yi sert bir dille eleştirdi ve onun görev yaptığı dönemde kulüp olarak transferde birçok hata yaptıklarını söyledi.

"MONCHI'YE GÜVENEREK HATA YAPTIM"

"Monchi'ye güvendim. Bazı oyuncuların geçmişini bilmiyordum ancak Monchi biliyordu" diyen Pallotta, "Transferlerine daha önce müdahale etmeliydim ama onu, bu işi yapması için göreve getirmiştim ve rahat hareket etmesine izin verdim. Onun futbol uzmanı ve dünyanın en iyisi olduğunu düşündüm. Asla umduğum seviyeye ulaşamasa bile iyi işaretler verdi. Transferlerde yardım almak istemedi ve kimseyi dinlemedi. Ona güvenerek hata yaptım" dedi.

"ZANIOLO'YU TANIMIYORDU BİLE"

Pastore ve Kolarov transferlerinin yanlışlığına değinen Amerikalı iş adamı, "Kolarov ve Pastore onun transferleriydi. Özellikle Pastore çok maliyetliydi ve bizim için büyük hayal kırıklığı oldu. Zaniolo'yu transfer etmeden önce Monchi onu tanımıyordu bile. Transferde A planınız yoksa B planınız da olmaz ve sanırım Monchi'nin hiçbir planı yoktu" şeklinde konuştu.

"CENGİZ ÜNDER MALİYETLİ VE HATALI TRANSFERDİ"

15 milyon euro karşılığında Medipol Başakşehir'den kadroya katılan milli oyuncu Cengiz Ünder'in maliyetli ve hatalı bir transfer olduğunu söyleyen Pallotta, "Cengiz Ünder bizim için iyi bir transferdi ancak maliyetliydi. Yine de iyi şeyler düşünüp kendisinden emin olacağımız seviyeye çıkmasını bekledik ancak bunu başardığını hiç sanmıyorum. Bu transferde hata yaptık" ifadelerini kullandı.

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