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Haber Giriş: 01.08.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Paletli yüzmede Türkiye rekoru kırıldı

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Paletli yüzmede Türkiye rekoru kırıldı

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Kaan Efe Kaya, 100 metre çift palette yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda bugün sona eren organizasyonda Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü'nden Kaan Efe Kaya, 100 metre çift palette yaptığı 45.95'lik dereceyle Türkiye rekorunu kırdı.

18 spor kulübünden 50'si kadın 124 sporcunun katıldığı şampiyona, su üstü, çift palet, dip, 4x100 ve 4x200 su üstü bayrak yarışları disiplinlerinde yapıldı. 

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