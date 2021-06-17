Paletli yüzmede Kaan Kahraman, dünya ikincisi oldu

İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentindeki 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününde TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı’mızdan Kaan Kahraman, 50 m. su üstünde harika bir performans ortaya koyarak 16.28 sn.lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Yunanistan’dan Greorgios Kaltsoukalas 16.09 sn.de yarışmayı tamamlayarak Dünya Şampiyonu olurken, Estonya’dan Anton Issatsenko 16.54 sn.lik süresiyle bronz madalya aldı. Kadınlarda 4 X 200 m. bayrak yarışında ise Beril Ülker, Adasu Ramazanoğlu, Zeynep Elbir ve Hazal İrem Ateş’ten oluşan genç milli bayrak takımımız 6.31.40 dk.lık derecesiyle dünya dördüncüsü oldu. Aynı yarışta Ukrayna 6.13.16 dk.lık derecesiyle Dünya Şampiyonu olurken, ikinciliği 6.27.51 dk. ile Macaristan, üçüncülüğü 6.30.18 dk. ile Yunanistan aldı.

İLK GÜNE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUYLA BAŞLADIK

19 Haziran’a kadar devam edecek olan 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde genç milliler, 4x50 su üstü bayrak yarışında güçlü ülkeleri geride bırakıp müthiş bir başarıya imza atarak dünya şampiyonluğuna palet vurmuşlardı. Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit’ten oluşan Türkiye bayrak takımı, 1.08.99 dk.lık derecesiyle altın madalya almış, İtalya 1.09.79 dk.lık derecesiyle ikinci olurken, dünya üçüncüsü 1.09.97 dk.lık derecesiyle Yunanistan olmuştu.

17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde yapılıyor. TSSF Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar’ın başkanlık, Eşref Ayvaz, Reşit Çevir, Bora Kaya ve Yasin Dönmez’in antrenörlük yaptığı Genç Milli Takımı kafilemiz, 10 kadın ve 8 erkek sporcuyla İtalya’da ülkemizi temsil ediyor. Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, kadınlarda Beril Ülker (50 m. su üstü Dünya 3.sü), Irmak Ertemel, Adasu Ramazanoğlu, Defne Deniz Kızılırmak, Hazal İrem Ateş, Zeynep Elbir, Azra Zeynep Ertunç, Selin Aksu, Beril Ceren Öztürk ve Ceren Güran’dan, erkeklerde Emir Yiğit, Kaan Kahraman, Emir Turan, Kenan Efe Uçkan, Mert Avcı, Yunus Ayvazoğlu, Burak Kaplan ve Enes Erbil’den oluşuyor.

FEDERASYON BAŞKANI PROF. DR. ŞAHİN ÖZEN’DEN KUTLAMA…

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, “Kaan Kahraman, 50 m. su üstünde dünya ikinciliğine imza attı. Bu yarışmada ikinci kez madalya kürsüsüne çıktık. Bayrağımızı genç sporcularımız sayesinde bir kez daha dalgalandırdık. Kendisini ve takım arkadaşlarını, teknik ekibi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sualtı sporları ailemize ve ülkemize gurur ve mutluluk yaşatmaya devam ediyorlar. Yarışmalar yarın da devam edecek. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.