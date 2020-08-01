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GeriTenis Palermo Açık'ta corona virüsü(koronavirüs) vakası
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Tenis
AA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 19:05,Son Güncelleme:

Palermo Açık'ta corona virüsü(koronavirüs) vakası

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Palermo Açık'ta corona virüsü(koronavirüs) vakası
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Kadınlar Tenis Birliği (WTA), 3 Ağustos'ta başlayacak Palermo Açık öncesi bir tenisçide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

WTA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan tenisçinin karantinaya alındığı ve Palermo Açık'tan çekildiği, turnuvanın ise planlandığı şekilde yapılacağı belirtildi.

Kadınlar tenisinde koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan turnuvalar, gelecek pazartesi günü Palermo Açık ile yeniden başlayacak.

Kadınlarda dünya 2 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, salgın nedeniyle daha önce turnuvadan çekildiğini duyurmuştu.

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