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Haber Giriş: 02.08.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Pakistan PUBG Mobile Banını Kaldırdı

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Pakistan PUBG Mobile Banını Kaldırdı
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Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA), yetkililer ve PUBG Mobile temsilcileri arasındaki “olumlu bir ilişki” kurulması ile Pakistan’daki PUBG Mobile yasağını kaldırma kararı aldı.

PTA 1 Temmuz’da ülkedeki gençlerin sağlıklarına duyduğu endişeden dolayı PUBG Mobile’a yasak getirmişi. Mahkeme kararıyla bile yasağın kaldırılması istenirken, PTA kararlarından ötürü geriye tek bir adım bile atmadı ve doğru karar konusunda karışıklığa sebep oldu.

Pakistan’daki oyun topluluğu öfkelendi ve düşüncelerini Twitter üzerinden ifade etti. Twitter trendlerine yasağın kaldırılması hakkında yeni bir hashtag bile dahil ettiler

Bu güçlü bir kargaşa, alakalı şirketlerle konuşma yapacaklarını söyleyen yetkililer tarafından hızlı bir şekilde ele alındı ve bu konuşma ile durum gençler için daha verimli bir hale geldi.

Sonuç olarak karar topluluğun isteğine göre gerçekleşti. Birçok insan, yasağa karşı çıkan ve girişkenlik gösteren influencerlara minnettar.

Pakistan PUBG Mobile Banını Kaldırdı

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