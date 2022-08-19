Paco Alcacer'e büyük şok! 2 gün önce imza atmıştı, sözleşmesi feshedildi ve kulüpsüz kaldı

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Daha önce Barcelona ve Borussia Dortmund formaları giyen İspanyol golcü Paco Alcacer'in Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Sharjah'a transferi iki gün içerisinde iptal oldu.

Al Sharjah, 17 Ağustos'ta Paco Alcacer'i Billarreal'den 1 yıllığına kiralandığını açıklamıştı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

VILLARREAL DE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Bu gelişme dünya basınında konuşulmaya başlandıktan sonra bir haber de Villarreal'den geldi. La Liga ekibi, Paco Alcacer'in 2025 yılına kadar bulunan sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

9 milyon euro piyasa değeri bulunan, kulüplerde çıktığı 359 maçta 124 gol atıp 42 asist yapan Paco Alcacer kulüpsüz kaldı.