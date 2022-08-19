Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Paco Alcacer'e büyük şok! 2 gün önce imza atmıştı, sözleşmesi feshedildi ve kulüpsüz kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Paco Alcacer#Villarreal
Paco Alcacere büyük şok 2 gün önce imza atmıştı, sözleşmesi feshedildi ve kulüpsüz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 16:06

Daha önce Barcelona ve Borussia Dortmund formaları giyen golcü futbolcu Paco Alcacer'in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah'ile yaptığı sözleşme feshedildi.

Haberin Devamı

Daha önce Barcelona ve Borussia Dortmund formaları giyen İspanyol golcü Paco Alcacer'in Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Sharjah'a transferi iki gün içerisinde iptal oldu.

Al Sharjah, 17 Ağustos'ta Paco Alcacer'i Billarreal'den 1 yıllığına kiralandığını açıklamıştı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

VILLARREAL DE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Bu gelişme dünya basınında konuşulmaya başlandıktan sonra bir haber de Villarreal'den geldi. La Liga ekibi, Paco Alcacer'in 2025 yılına kadar bulunan sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

9 milyon euro piyasa değeri bulunan, kulüplerde çıktığı 359 maçta 124 gol atıp 42 asist yapan Paco Alcacer kulüpsüz kaldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Paco Alcacer#Villarreal

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi