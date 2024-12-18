Pachuca hangi ülkenin, nerenin takımı?

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Club de Fútbol Pachuca, Meksika'nın en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. 1901 yılında kurulan bu kulüp, futbolun Meksika'ya gelmesinden sadece birkaç yıl sonra kuruldu ve tarih boyunca büyük başarılar elde etti. İşte Pachuca hakkında daha detaylı bilgiler: