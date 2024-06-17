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Pablo Martin Batalla teknik direktör olarak döndü

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#Futbol#Bursaspor#Pablo Martin Batalla
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 19:34

Bursaspor’un yeni teknik direktörü kulübün efsane ismi Arjantinli Pablo Martin Batalla oldu.

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Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor teknik direktörlüğe Pablo Martin Batalla'yı getirdi. Arjantinli teknik direktörün duyurusunu Başkan Enes Çelik yaptı. Başkan Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kamuoyuna bu haberi duyurdu. Bursaspor taraftarı ise açıklanan bu isimden sonra büyük mutluluk duydu. Bursaspor Kulübü’nün, ‘Evine hoş geldin Pablo Martin Batalla!’ başlığıyla duyurduğu bildiride ise şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

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#Futbol#Bursaspor#Pablo Martin Batalla

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