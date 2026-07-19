Pablo Laso'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Shane Larkin için açıklama!

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Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, SKWEEK’e verdiği röportajda Fenerbahçe'ye transfer olan Shane Larkin hakkında konuştu.

"TAKVİM YOĞUNLUĞUNUN SAKATLIKLARLA BİRLEŞMESİNİN BİZİM İÇİN SEZONU SON DERECE ZOR HALE GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Birkaç ay önce Efes'in en büyük sorununun sonuçlar değil, sakatlıklar nedeniyle tam kadroyla antrenman yapamamak olduğunu söylemiştiniz. Geriye dönüp baktığınızda sezon başından itibaren başarısızlığa mahkum bir sezon muydu, yoksa takımın çok daha ileri gidebileceğini hâlâ düşünüyor musunuz?

Size bir örnek vereyim. Türkiye Ligi'nde alt sıralardaki bir takıma karşı kazandığımız bir maç vardı. O maç sırasında sakatlıkları nedeniyle kenarda oturan oyuncularımız arasında Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier, Jordan Lloyd, P.J. Dozier ve diğerleri vardı. Papagiannis ise kadroda bile değildi.

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Az önce birlikte bir Final Four oynayabilecek seviyede olan altı oyuncudan bahsettim. Hepsi kenarda oturuyordu. Bazen çok pratik düşünen biriyim. Yardımcı antrenörlerimden birine şunu sorduğumu hatırlıyorum: "O kenarda oturan oyuncuların toplam maliyeti ne kadar?" Ve bu sadece tek bir maçtı.

Sorun sadece onların oynayamaması değildi. Ertesi sabah antrenmana da çıkamıyorlardı. Bu yüzden iyi ya da kötü oynamamız neredeyse ikinci planda kalıyordu. Böylesine yoğun bir fikstürde gelişmek için zamanınız olmuyor. Sadece oynuyor ve mücadele ediyorsunuz. Bu yüzden takvim yoğunluğunun sakatlıklarla birleşmesinin bizim için sezonu son derece zor hale getirdiğini düşünüyorum. Hatta bence en iyi dönemlerimizi EuroLeague'den elendikten sonra yaşadık.

Bir anda daha fazla antrenman yapma ve oyuncularımızı toparlama fırsatı bulduk. Aradaki farkı da hemen görebiliyordunuz.

"ANADOLU EFES TÜM OYUNCULARDAN ÜSTÜN OLMALI"

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Efes'e geldiğinizde hedefin Shane Larkin'in yerini doldurmak değil, bir takım oluşturmak olduğunu söylemiştiniz. Şimdi çalışmak için tam bir yaz dönemine sahip oldunuz. Efes'in gelecek sezon nasıl bir takım olmasını istiyorsunuz?

Bence takım birçok açıdan gelişti ancak benim için en önemli noktalardan biri şu: mental taraf. Geçen sezon bizim için çok zordu. Çok fazla sakatlık yaşadık. Sezon ortasında yeni fikirlerle gelen yeni bir antrenör vardı. Geçen yıl bizim için çok zor, çok karmaşık ve sonuçlar açısından da açıkçası tatmin edici olmayan bir dönemdi.

Bunu geliştirmek istiyoruz. Efes'in sıralamada daha yukarıda olmak için çalışması gereken bir takım olduğunu biliyoruz. Ancak aynı zamanda bazı şeyleri çok iyi yapmak zorunda olduğumuzu da kabul etmeliyiz. Bu cevabımın tamamında hiçbir oyuncunun ismini anmadım.

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Ne Shane Larkin, ne Jordan Loyd, ne Ercan Osmani, ne de Pablo Laso...Efes, tüm oyunculardan üstün olmalı.

Şu anda bana Shane Larkin'i sorarsanız, size onun son 10-15 yılda Avrupa'da forma giymiş en iyi oyunculardan biri olduğunu söylerim. Öyle ki Efes ile şampiyonluklar kazandı. Eğer "Shane Larkin'in ayrılmasından dolayı çok mutluyuz" deseydik, bana "Bunun doğru olması mümkün değil" derdiniz.

Ve haklı olurdunuz, çünkü bu doğru değil. Ancak bir takım olarak duramayız. Gelişmeyi düşünmeye devam etmeliyiz. Bazen uzun süre burada bulunan oyuncularla yolların ayrılmasıyla böyle durumlar yaşanır. Bazen de yeni oyuncular getirerek bu süreç yaşanır.

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Shane Larkin'in ayrılığından bahsetmişken, bunun onun kararı olduğu anlaşılıyor. Bu süreci nasıl yönettiniz?

Ben bu tür kararları her zaman anlamaya çalışırım; kararın hangi tarafında olursam olayım. Eğer Shane Larkin kötü bir oyuncu olduğu için ayrılıyorsa, bence hata yapıyoruz çünkü o çok iyi bir oyuncu.

Eğer 100 milyon euro kazandığı için ayrılıyorsa, belki de doğru kararı vermiş oluruz çünkü 100 milyon euro gibi çok büyük bir paradan tasarruf etmiş oluruz. Bu nedenle dengeyi bulmanız gerekiyor. Her şeyden önemlisi, bu durumun bizi sadece daha iyi bir noktaya taşıyabileceğini düşünmeliyiz.

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Ayrılmadan önce onunla bir görüşmeniz oldu mu?

Hayır, onunla konuşmadım. O sözleşmeli bir oyuncuydu ve ne yazık ki Aralık ayında göreve geldiğimde Shane, Nisan ayına kadar takıma katılamıyordu. Dolayısıyla, onun bir an önce geri dönüp takıma yardım etmeye çalıştığı bir süreci yaşadım. Nisan ayında takıma geri döndüğünden itibaren bize çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Eğer Shane Larkin olmadan takımın daha iyi olamayacağını düşünseydim, o zaman bir şekilde hata yapmış olurdum. Takımı nasıl geliştirebileceğimi düşünmek zorundayım. Tek takıntım bu. Shane Larkin’in kalması ya da gitmesi önemli değil.