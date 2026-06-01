Pablo Laso'dan Fenerbahçe Beko başantrenörü Jasikevicius'a övgüler!

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Gigantes del Basket’e verdiği röportajda sezon boyunca yaşadıkları sakatlık problemlerinden, Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius’a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"BİR ANTRENÖR OLARAK FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIMANIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Takım nasıl durumda ve bu deneyim senin için nasıl geçiyor?

Bu benim için çok güzel bir deneyim oluyor. Bir antrenör olarak farklı kültürleri tanımanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Almanya'daki deneyimimin ardından şimdi Türkiye'deyim ve bunun kişisel açıdan benim için çok olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Kulüpte bana çok iyi davranıldı. Beni üzen tek şey, göreve geldiğimde büyük bir projenin parçası olmama rağmen takımın o dönemde özellikle sakat oyuncular nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor olmasıydı. Bu kadar zorlu bir sezonda sürekli olarak oyuncuların iyileşmesini beklersiniz, ancak bir bakıyorsunuz yeni sakatlıklar ortaya çıkıyor. Bazen kulübeye bakıp, "Burada oynayamayan oyuncular nedeniyle ne kadar para ve ne kadar maaş yükü kenarda duruyor?" diye düşünüyorduk. Buna rağmen takım oldukça iyi mücadele etmeyi başardı ve bu şartlara uyum sağladı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çözüm üretmeyi bildik. Şimdi ise, sezon boyunca birçok kez kendimizi yeniden keşfetmek zorunda kaldığımız bir yılın ardından, Türkiye Ligi yarı finallerinde mücadele etmeye hazırız.

"BAZI MAÇLARA ALTI YA DA YEDİ EKSİKLE ÇIKTIK"

Sportif açıdan bakıldığında, Larkin ve Poirier gibi oyuncuların dönüşüyle takımın tamamen değiştiğini söyleyebiliriz. Şu an ne kadar farklı bir takım var?

Son yaklaşık bir ayda Shane ve Vincent'ın dönüşü, daha doğrusu yeniden dönüşü diyelim çünkü Vincent iyileşmişti ancak tekrar sakatlandı, bize büyük bir istikrar kazandırdı. Shane çok yetenekli bir oyuncu. Çok iyi bir şutör, pick-and-roll oyununu çok iyi okuyor ve son derece komple bir basketbolcu. Takım oyununa büyük bir sağlamlık katıyor. Bunun bize önemli ölçüde denge sağladığını düşünüyorum. Bazen unutuyoruz ama hâlâ sakat oyuncularımız var. Örneğin Cordinier ve Papagiannis gibi isimler. Biri Final Four tecrübesine sahip bir oyuncu, diğeri ise EuroLeague seviyesinde üst düzey bir isim. Tüm bu durumlar bizi sezon boyunca gelişmeye zorladı. Bir düşünün, bazı maçlara altı ya da yedi eksikle çıktık. Buna rağmen ayakta kalmayı başardık. Oyuncuları farklı pozisyonlara ve farklı görevlere adapte ettik.

Geçen gün yardımcı antrenörlerimden biri bana, "Jordan Lloyd inanılmaz bir savunma işi çıkardı" dedi. Haklıydı. Sezon başında birine Jordan Lloyd'u savunma yapmak için transfer ettiğinizi söyleseniz muhtemelen mantıklı gelmezdi. Ama bu durum onun karakterini ve gelişimini çok iyi gösteriyor. Takımın gelişiminden, büyümesinden ve özellikle bazı oyuncuların bireysel ilerlemesinden çok memnunum. Şehmus Hazer, Dozier, Jones ve Cole Swider gibi isimler bu konuda çok önemli işler yaptılar.

"TAKIMIN AYNI ZAMANDA ÇOK FAZLA SAKATLIK YAŞADIĞI BİR DÖNEME DENK GELDİM"

Anadolu Efes'e geldiğinizde kulüp yapısı ve çevre açısından nasıl bir ortamla karşılaştınız? İlk izleniminiz ne oldu?

İlk olarak çok iyi organize edilmiş bir kulübe geldiğiniz hissine kapılıyorsunuz. Avrupa şampiyonu olmuş bir takıma ve ne olursa olsun kazanmak, rekabetçi olmak isteyen bir organizasyona geliyorsunuz. Karşılaştığınız ilk şey bu oluyor. Ancak takımın aynı zamanda çok fazla sakatlık yaşadığı bir döneme denk geldim. Poirier sakatlanıyor, Jordan Lloyd sakatlanıyor, Beaubois zaten sakat, Osmani sakat...

Bu oyuncuların sakatlandığını ve bir gün geri döneceklerini düşünüyorsunuz ama aynı zamanda elinizdeki her oyuncuyu farklı durumlara adapte etmek zorunda kalıyorsunuz. Normal şartlarda bu tarz bir çalışma yaz döneminde daha kolay olur. Çünkü transfer piyasası açıktır ve kadro üzerinde hareket etme şansınız vardır. Örneğin Real Madrid'de yaptığımız çalışmaları çok iyi hatırlıyorum. Bayern Münih'te yaptığımız çalışmaları da aynı şekilde hatırlıyorum. Orada sezon öncesi dönemde kadroyu şekillendirme ve ihtiyaçlara göre hamle yapma fırsatınız oluyordu. Buradaysa sezonun ortasında, sürekli değişen şartlara uyum sağlamak zorundaydık. Yaz döneminde bu tür durumları yönetmek ve eksikleri gidermek daha kolay oluyor. Ancak sezon içerisinde bunu yapmak çok daha zor. Oyuncuların çoğunun zaten takımları oluyor ve siz de eksik parçaları bulmaya çalışıyorsunuz. Biz o dönemde Saben Lee'yi bulduk. Şu anda bana, "Tam olarak istediğiniz oyuncu muydu?" diye sorarsanız, açıkçası istediğimiz oyuncu muydu yoksa ihtiyaç duyduğumuz oyuncu muydu emin değilim. Ama kadromuza katabildiğimiz oyuncu oydu ve bize yardımcı oldu.

Sezon içerisinde işlerin kolay olmadığını bilerek takımı geliştirmeye çalışmak zorundasınız. Normalde bir takımın başarılı olması için ciddi bir organizasyon ve hazırlık süreci gerekir. Günümüzde basketbolda maç sayısı sürekli artıyor ve antrenman süreleri azalıyor. Bu nedenle sezon öncesinde yapılan hazırlığın çok iyi olması gerekiyor çünkü sezon başladıktan sonra birçok şeyi değiştirmek oldukça zor hale geliyor.

"OYUNCULUK DÖNEMİNDE DE ONA BÜYÜK SAYGI DUYUYORDUM"

Şimdi sırada Jasikevicius var. Bu da önemli bir meydan okuma olsa gerek. Yıllardır birbirinize karşı mücadele ediyorsunuz ve şimdi bunu Türkiye'de yapacaksınız...

Saras ile kişisel olarak çok iyi bir ilişkim var ve bence o muazzam bir antrenör. Kendisiyle hem oyuncu hem de antrenör olarak karşı karşıya geldim. Oyunculuk döneminde de ona büyük saygı duyuyordum çünkü birden fazla takımla Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve oyuna her zaman büyük etki etmiş bir oyuncuydu. Benim için sahadaki en zor rakiplerden biriydi.

Şimdi de antrenör olarak aynı saygıyı duyuyorum. Ona karşı maçlar kazandım da kaybettim de. Ancak her zaman büyük saygı besliyorum çünkü çalıştırdığı takımların son derece rekabetçi olmasını sağlıyor. Bunu Barcelona'da başardı, Zalgiris'te başardı ve şimdi de Fenerbahçe'de başarıyor. Farklı durumlara uyum sağlayabildiğini gösterdi ve bu da onun antrenörlük kalitesini ortaya koyuyor.

"OYUNCULAR, ANTRENÖRLER, DEĞİŞİKLİKLER VE KULÜBELER HAKKINDA SÜREKLİ KONUŞULUYOR"

Her geçen yıl transfer döneminin daha erken başladığı hissine kapılıyor musun? Eskiden transfer dedikoduları haziran-temmuz aylarında yoğunlaşırdı. Şimdi ise nisan ayından itibaren teknik direktörler, oyuncular ve transferlerle ilgili haberler çıkmaya başlıyor. Soyunma odasında da adı başka kulüplerle anılan oyuncular oluyor. Bu söylenti ortamıyla nasıl başa çıkılıyor?

Bence bunu kabul etmek gerekiyor. Bu, her şeyin hoşuna gittiği anlamına gelmiyor ama gerçek bu ve kabullenmek zorundasın. Oyuncular, antrenörler, değişiklikler ve kulübeler hakkında sürekli konuşuluyor. Gerçeklik bu. Ben kendi durumumu biliyorum. Hatta hakkımda başka bir antrenörün gelebileceğini yazdıklarını bile okudum. Peki ne yapabilirim ki?

Oyuncular için de durum aynı. Sonuçta bunlar çeşitli haberler ve söylentiler. Doğru olan şu ki bu tür bilgiler artık çok daha erken ortaya çıkıyor ve çok daha erken sızdırılıyor. Bu da şampiyonalar hâlâ devam ederken insanların gelecekte yaşanabilecek durumları konuşmasına neden oluyor. Bence bunu kabul etmek gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Diyelim ki bir oyuncumun Dubai'ye gideceğini okudum. Ne yapabilirim? Ya sonra Dubai'ye gitmezse? Profesyoneller olarak bunu kabullenmek zorundayız. Özellikle de işimizi en iyi şekilde yapabilmek ve zihinsel olarak rahat kalabilmek için.

"ŞU ANDA BENİ İLGİLENDİREN TEK ŞEY LİGİ KAZANMAK"

Senin durumunda da, bildiğim kadarıyla iki tarafın da kullanabileceği bir opsiyon bulunuyor. Sezonun bitmesini beklemek gerekecek gibi görünüyor çünkü lig hâlâ devam ediyor.

Evet. Benim durumum aslında çok basit. Gelecek sezon için sözleşmem var. Kulübün devam etmeme yönünde kullanabileceği bir opsiyonu bulunuyor. Benim de devam etmeme yönünde kullanabileceğim bir opsiyonum var. Bu oldukça normal bir durum. Ancak şu anda beni ilgilendiren tek şey ligi kazanmak. Bugün itibarıyla benim için önemli olan Fenerbahçe maçı. Benim sözleşme durumum da herhangi bir oyuncunun ya da profesyonelin sözleşme durumu gibi ortada duruyor.

Sözleşmesel gerçekleri görmezden gelerek yaşamak elbette anlamsız olurdu. Ancak bu durumun seni asıl hedefinden uzaklaştırmasına izin veremezsin. Asıl hedef yarınki maçtır ve tek odak noktan da bu olmalıdır. Sözleşmelerle ilgilenen profesyoneller var. Ayrıca kulüpler de herkesin sözleşme durumunu bilmek ve takip etmek zorundadır. Bu son derece normal bir şey. Bunu kabul etmek gerekir.

Bu sezon EuroLeague'de bir antrenörün sözleşmesi üç yıl daha uzatıldıktan birkaç hafta sonra görevine son verildiğine de tanık olduk.

Evet, artık durum böyle. Bu yeni bir gerçeklik ve bunu kabul etmek zorundasınız. Kulüp kendi yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. Aynı şekilde antrenör de, kim olursa olsun, kulübün yön değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul etmek zorunda. Gerçeklik bu.