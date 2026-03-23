Pablo Laso: 'Galatasaray taraftarı oldum!'

Anadolu Efes'in başantrenörü, Pablo Laso, Marca'nın La Tribu programına konuk oldu.

İşte Pablo Laso'nun açıklamaları:

"Şu anda 10 veya 11 günde 5 maç oynama takvimi ile yaşıyoruz. Bunun bize nefes almamıza izin vermeyeceğini zaten biliyordum. Burada futbolda biraz Galatasaray taraftarıyım çünkü Galatasaray antrenörü Ismael Garcia İspanyol ve genellikle akşam yemeğinde bir araya gelip biraz spor hakkında konuşuyoruz ve ben de biraz Galatasaray taraftarı oldum.

Barcelona maçında eski arkadaşı Xavi Pascual ile karşılaşacak olan Laso, “Sezon başında ikimizin de takımı yokken yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum. Sezon ortasında bir takımı devralmanın kolay olmadığını biliyorduk. Onun için eve dönmek zorlu ve zor bir süreç çünkü yavaş yavaş istediğin gibi çalışacak zamanın olmadığını fark ediyorsun. Ama gelişi Barça’nın basketbol şubesini biraz değiştirdi.”

Perşembe günü ise Laso, eski takımı Real Madrid’le karşılaşacak: "Benim için eve dönmek gibi, duygusal bir an, ama sonra maç başlıyor ve işine odaklanıyorsun. Madrid'i iyi görüyorum, iyi bir çizgide. Süper Kupa ve Kral Kupa'sını kaybetmenin Madrid gibi bir takıma zarar verdiği doğru, ama benim dönemimden Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Walter Tavares ve Alberto Abalde gibi önemli oyuncular hâlâ takımda. Takımı sağlam görüyorum. Sezon sonunda değerlendirmek gerekir ama sahalarında çok iyi oynuyorlar.”

Laso ayrıca Avrupa basketbolunun geleceği ve NBA’nin olası etkisi hakkında da konuştu:

“Ben gelişime açığım. Ama çok fazla organizasyon olması iyi değil: FIBA Europe Cup, Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, EuroCup… Basketbol için en iyisi, daha az turnuva olması, ancak bunların seyirci için daha çekici olmasıdır, çünkü bu aynı zamanda profesyonellere de yardımcı olur. NBA'ye karşı değilim, ancak NBA'nin Avrupa basketbolunun ne olduğunu anlaması gerekiyor ve eğer anlamazsa bence hata yapar."

