P&G’nin Olimpiyat Oyunlarına olan desteği 2028 yılına kadar sürecek

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Gençlerimizi spor yapmaya özendirmeyi kurumsal bir ilke olarak benimsedik ve Olimpik Anneler projemiz de bunun en öne çıkan örneklerinden. Bu kapsamda ülkemizi Olimpiyat Oyunlarında temsil edecek 30 sporcuya desteğimizi açıkladık ve bugün de bu desteğimizi, yeni sporcuları da dahil ederek devam ettireceğimizi duyuruyoruz. Bu; Türkiye’de daha fazla çocuğun spor yapması ve annelerin de çocuklarını spora yönlendirmesi için ilham olacak”. dedi.



Sağlıklı ve özgüvenli nesiller için sporun öneminden hareketle uzun yıllardır sporu ve sporcuyu, popüler branşlarda olduğu kadar alternatif dallarda da destekleyen P&G, bu doğrultuda hem markalarıyla hem de kurumsal olarak çeşitli sponsorluklar ve projeler hayata geçiriyor. P&G, bu vizyon ışığında spor tarihinin en köklü organizasyonlarından Olimpiyat Oyunlarının uzun yıllardır sponsorluğunu gururla üstlenirken bu anlaşmasını global anlamda 2028’e kadar uzattığını duyurdu. Bu, markanın; Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020 (pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelendi), 2022 Kış Olimpiyatları Beijing, Olimpiyat Oyunları Paris 2024, 2026 Kış Olimpiyatları Milano-Cortina ve Olimpiyat Oyunları Los Angeles 2028’e kadar desteğini sürdüreceği anlamına geliyor.



Spor kültürüyle yetişen nesiller için Türkiye’de önemli çalışmalar gerçekleştiren P&G Türkiye, 2014 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile birlikte Olimpik Anneler projesini yürütüyor. Proje ile Türkiye’deki spor kültürünün yaygınlaştırmayı, aileleri çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda bilinçlendirmeyi ve bu konuda ön yargıları yıkmak isteyen P&G, bu kapsamda düzenli olarak ailelerin spor alışkanlıklarını, karşılaştıkları engelleri ve motivasyonları gösteren Spor Haritasını yayınlıyor, seminerler düzenliyor ve çeşitli ekipman bağışlarında bulunuyor.



30 sporcuyla yeni anlaşma imzalandı



“Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik Annedir” diyen P&G, şirketin Türkiye’deki 30. yılı olan 2017 yılından bu yana da Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil edecek sporculara desteklerde bulunuyor. Bu kapsamda her yıl 30 sporcuya destekte bulunan P&G Türkiye, yıllardır devam ettirdiği bu desteğini yenileme kararı aldı. Buna göre P&G Türkiye, Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020’de ülkemizi temsil edecek 30 sporcuya maddi ve manevi destek olacak. Bu sporcular arasında P&G’nin önceden de desteklediği Dünya Şampiyonu Cimnastikçi İbrahim Çolak, badmintonda Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu Neslihan Yiğit ve Türkiye’de bisiklet sporunun önde gelen temsilcilerinden Ahmet Örken gibi isimler bulunurken aynı zamanda yeni sporcular da bulunuyor. Pandemi nedeniyle zorlu süreçlerden geçen sporcular ve annelerini destekleyen P&G, Olimpiyat ve sporla ilgili hayali olan herkesi ‘Aynı Çatı Altında, Umutla Tokyo’ya’ sloganı ile birleştirecek.



Olimpiyatların mottosu olan “Daha Hızlı, Daha Yüksek, Daha Güçlü”yü şirket olarak tüm iş süreçlerinde benimsediklerini belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Yarınlara bugünden daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz. P&G olarak bu vizyonumuzu çok geniş bir çerçevede ele alırken spor, bunun önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Bizler gençlerimizi spor yapmaya özendirmeyi, sporcularımızı maddi ve manevi desteklemeyi kurumsal bir ilke olarak benimsedik ve TMOK iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Olimpik Anneler projemiz de bunun en öne çıkan örneklerinden. Çünkü bu, Türkiye’de spor kültürünün gelişmesi ve çocukların spora yönlendirilmesini amaçlayan, tüm spor dallarını kapsayıcı bir proje. Bununla birlikte biliyoruz ki çocuğun hayatında en önemli figür anne. Eğer annelerimizi desteklersek, önyargılarını kırmalarına katkıda bulunur ve yüreklendirirsek, çocuklara ve gençlere en büyük desteği sağlayacağımızı biliyorduk”.



“Bu nedenle “Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik Annedir” dedik ve harekete geçtik. Bu kapsamda Türkiye’deki 30’uncu yılımızda, ülkemizi Olimpiyat Oyunlarında temsil edecek 30 sporcuya da desteğimizi açıkladık. O günden bu yana bu desteğimizi çeşitlendirerek sürdürüyoruz ve bugün de bu desteğimizi, yeni sporcuları da dahil ederek devam ettireceğimizi duyuruyoruz. Bu; Türkiye’de daha fazla çocuğun spor yapması ve annelerin de çocuklarını spora yönlendirmesi için ilham olacak. Bu nedenle yaptığımız bu işten dolayı çok gurur duyuyoruz, aynı zamanda tüm bunları hayata geçirirken ki en büyük iş birlikçimiz TMOK’a da destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.



Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener “Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener “Procter&Gamble gibi spora ve sporcuya değer veren global bir şirketin, Olimpiyatlara olan desteğini 2028 yılına kadar sürdürecek olması mutluluk verici. Dahası, bu iş birliğinin, çeşitlendirilerek yerelde de sürdürülmesi son derece kıymetli. TMOK olarak, P&G Türkiye ile ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması, sporcuların yetiştirilmesi ve Olimpiyat Oyunları yolunda desteklenmesi adına önemli işler gerçekleştiriyoruz. P&G Türkiye ile 2014 yılından bu yana sürdürdüğümüz Olimpik Anneler projesi kapsamında ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek sporculara olan desteğin devam edecek olması bizi çok mutlu etti” dedi.

