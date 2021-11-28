Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Margarit: "Özgüvenimiz için önemli maçtı"

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Spor Toto Süper Lig’de golsüz beraberlik ile sonuçlanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, “Bizim için çok önemli bir puan aldık bugün. Özellikle 3 gün önce Marsilya karşıya oynamış bir takıma karşı” dedi.

Hafta için antrenmanlarda 5-4-1 sistemine çok iyi hazırlandıklarını ve oyuncuların da buna çok iyi adapte olduklarını söyleyen Margarit, “Oyuncularımızın iyi organizasyonları vardı ve bu maçı aldık. Öz güvenimiz için çok önemliydi bu maç” ifadelerine yer verdi.

Teknik Direktörleri Marius Sumudica’nın son dakikalarda hakem tarafından kırmızı kart ile sahadan gönderilmesine de değinen Margarit, “Sadece 20 santim çizgiyi ihale ettiği için direk kırmızı kart gördü hocamız buna anlam veremiyoruz. Hakemlerde hocaları anlamalı, bizimde maç içinde heyecanımız var coşkumuz var. Hakeme karşı hiç bir saygısızlığımız olmadı, hiçbir protestomuz olmadı. Buna rağmen 20 santim çizgiyi ihlal ettiği için direk kırmızı kar gösterdi. Diğer maçlarda başka hocalar da geçiyor ama bunlar sarı kart görüyor. Bu kırmızı kart hocamız için çok ağır oldu. Ayrıca bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda da daha çok puanlar alacağız” diye konuştu.