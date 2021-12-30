Canlı anlatım: Yeni Malatyaspor Bandırmaspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya geliyor.
YENİ MALATYASPOR 0-1 BANDIRMASPOR
GOL: 9' Doğancan
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ahmed, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Sadık, Haqi, Karim, Jospin, Muhammed
Bandırmaspor: Hüseyin, Bilal, Mulumba, Alpay, Süleyman, Mehmet, Abdullah, Levent, Akabueze, Doğancan, Manaj
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nın 5. Tur mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk ediyor. Saat 13.00'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilir.