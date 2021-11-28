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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler

#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Galatasaray#Süper Lig
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta Muhtemel 11ler

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı, son haftalarda üst üste mağlubiyetler alan ev sahibi ekip için kritik bir öneme sahip olacak. Kariyerleri boyunca 11 kez karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, 12'inci mücadeleyi Yeni Malatya Stadyumunda oynayacak. Peki, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve detaylı bilgiler

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı, futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. 3 puan alması halinde şampiyonluk yarışına yeniden dönecek olan Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14'üncü Hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Hafez, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouaiar, Bwalya, Adem, Kubilay

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

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Derbide aldığı yarayı Avrupa zaferiyle iyileştiren Galatasaray, Süper Lig’de Malatya deplasmanıyla yeni bir seriye başlamayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş üstlenecek. 

Geçtiğimiz hafta derbi maçta sahasında Fenerbahçe’ye kaybeden Galatasaray, perşembe günü Marsilya’yı sahasında 4 golle geçerek büyük bir moral bulmuştu. Avrupa zaferinin ardından hız kesmeden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda, hedef hem zirveyle açılan puan farkını eritmek hem de yeni bir galibiyet serisi oluşturmak.

TERİM CEZALI

Galatasaray’ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a konuk olacağı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Ligin 13’üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Tecrübeli teknik adam, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, tedbire uymama eylemi nedeniyle ise 2 maç ceza aldı. Çift sarı karttan, kırmızı kart görmesi nedeniyle de 1 maç daha cezası olan Terim, 6 müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.

MORALLER YÜKSEK

Kışa girilirken Florya’da adeta bir bahar havası oluştu. Teknik heyet ve futbolcuların morali Avrupa galibiyetiyle üst düzeye çıktı. Takımda üst üste oynanan maçlardan sonra yorgunluk söz konusu dahi edilmiyor. 

DİAGNE ÇOK MUTLU

Galatasaray’da Marsilya maçına ilk 11’de başlayan ve başarılı bir performans sergileyen Mbaye Diagne özgüven tazeledi. Uzun süre sonra 90 dakika sahada kalan Senegalli golcü, Marsilya karşısında golle buluşamasa da oynadığı istekli futbolla teknik heyet ve taraftarın büyük beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarların da büyük destek verdiği tecrübeli forvet, golleriyle camiayı coşturmayı hedefliyor.

MORUTAN MAÇA HAZIR

Sarı-kırmızılı ekipte, Rumen orta saha Olimpiu Morutan, maça hazır. Marsilya karşılaşmasının 51’inci dakikasında vatandaşı Alexandru Cicaldau’nun yerine oyuna dahil olan Morutan, Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk 11’de başlamayı bekliyor. Rumen yıldız, artık Süper Lig’e tamamen adapte olduğunu hocalarına da bildirirken performansını daha da artırmayı amaçlıyor.

 

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#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Galatasaray#Süper Lig

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