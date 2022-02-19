Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçında Adem Büyük kendisini oyuna aldı

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Süper Lig'in 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ederken, ev sahibi ekibin futbol sorumlusu Adem Büyük, ikinci yarıda kendisini oyuna aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Antalyaspor üstünlüğü ile sona ererken, dakikalar 55'i gösterirken Adem Büyük Mustafa Eskihellaç'ın yerine kendisini oyuna aldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un başında ilk maçına geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında çıkan Adem Büyük, o maçta oyuna girmemişti.