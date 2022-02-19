Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçında Adem Büyük kendisini oyuna aldı

Süper Lig'in 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ederken, ev sahibi ekibin futbol sorumlusu Adem Büyük, ikinci yarıda kendisini oyuna aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Antalyaspor üstünlüğü ile sona ererken, dakikalar 55'i gösterirken Adem Büyük Mustafa Eskihellaç'ın yerine kendisini oyuna aldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un başında ilk maçına geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında çıkan Adem Büyük, o maçta oyuna girmemişti.
O an...— Spor Arena (@sporarena)
Adem Büyük kendini oyuna aldı.