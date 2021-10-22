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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Altay maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Süper Lig#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Altay
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Altay maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor bu akşam Malatya'da karşılaşacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Altay, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Malatya ekibinin bugüne kadar ligde karşılaştığı 25 takım arasında mağlup edemediği sadece iki rakibi var: Bursaspor & Fatih Karagümrük. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört maçın sadece birini kaybeden Altay, tek yenilgisini son karşılaşmada deplasmanda aldı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, lig tarihinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaşadı. Süper Lig'deki üç maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste iki yenilgi alan Altay, daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Eylül-Kasım 2002 arasında yaşadı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Yeni Malatyaspor Altay maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Gaziantep FK'ye 4-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay, 2 haftadır galip gelemediği ligde 15 puanla 8. sırada yer alıyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 16. durumda bulunuyor.
Ligde Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor dışında Medipol Başakşehir bu sezon henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı.
Murat Akça, Martin Rodriguez, Eren Erdoğan ve Cem Özgener'in forma giyemeyeceği Altay'da Andre Poko, Serge Aka ve Daouda Bamba'nın durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un en son 2002-2003'te TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı müsabakada Malatya temsilcisi, Altay'ı 4-0 mağlup etmişti.

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Altay maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Süper Lig'de hiçbir maçı berabere bitmeyen üç takımdan ikisi Yeni Malatyaspor ve Altay.2021/22 Süper Lig sezonunda kazandığı üç maçta da kalesini gole kapatan ancak gol yediği altı karşılaşmadan da puansız ayrılan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, iç sahada rakiplerine en fazla gol izni veren ekip konumunda. Yeni Malatyaspor'un bu sezon iç sahada attığı altı Süper Lig golünün dördünde Adem Büyük'ün doğrudan katkısı var. Altay'ın bu sezon Süper Lig'de attığı sekiz deplasman golünü yedi farklı oyuncu kaydederken, iki gol bulabilen tek isim Ahmed Yasser Rayan.

Süper Lig kariyerinde ilk kez bir takımın başında çıktığı ilk lig maçını kazanan Marius Sumudica, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan önce çalıştırdığı son takım olan Çaykur Rizespor'daki macerasını galibiyet alamadan tamamlamıştı. Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Mustafa Denizli, tek galibiyetini bu sezonun beşinci haftasında Göztepe'yi mağlup ederek aldı.

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#Süper Lig#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Altay

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