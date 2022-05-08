Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-3 Çaykur Rizespor (Maçın özeti)

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi.

Malatya'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-1'lik skorla kazandı.

Galibiyet gollerini 6. dakikada Aminu, 11. dakikada Yusuf Sarı ve 64. dakikada Pohjanpalo kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 45. dakikada Buğra'dan geldi.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Rizespor'un puanı 36 oldu. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada konuk sol çaprazdan Eren'in ortasında kale önünde Yusuf'un şutunu kaleci Abdulsamed son anda çeldi.

7. dakikada sağ kanattan Gökhan’ın ortasında ceza sahası içinde Umar Aminu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada sağ kanattan hücuma çıkan konuk ekipte ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Yusuf’un kaleye çektiği sert şut direğe çarparak filelerle buluştu. 0-2

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22. dakikada Tetteh’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan kale önüne ortasında Sabo’nun kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed çift yumrukla uzaklaştırdı.

45. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da H. Osman'ın ortasında topu iyi takip eden Rahman Buğra, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2

51. dakikada Karim Hafez’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Tetteh’in şutunda meşin yuvarlık az farkla auta çıktı.

64. dakikada kontra atağa çıkan Phiri’nin pasıyla topu alan Pohjanpalo ceza sahasına girerek, sağ ayağıyla yaptığı sert şutunda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-3

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf’un ortasında topu kapan Pohjanpalo bekletmeden kaleye çektiği sert şutu Abdulsamed son anda auta çeldi.

73. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Rizespor’da bu sefer ceza alanında topla buluşan Emirhan’ın sert vuruşunda kaleci Abdulsamed anda topu gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor XI: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Atakan, Nshimirimana, Rahman, Haqi, Mert Miraç, Tetteh.

Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emirhan, Eren, Phiri, Deniz, Sabo, Yusuf, Umar, Cisse.