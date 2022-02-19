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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1 - 2 Fraport TAV Antalyaspor (Maç özeti ve goller)

#Yeni Malatyaspor#Antalyaspor#Süper Lig
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1 - 2 Fraport TAV Antalyaspor (Maç özeti ve goller)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf, konuk ekip Antalyaspor oldu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından fotoğraflarÖznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından fotoğraflar
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

Maçın başlangıç düdüğü ile birlikte maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetimi protesto eden sarı-kırmızılı futbolcular, rakibi karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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Antalyaspor'u galibiyeti Brezilyalı isimleri getirdi. 7. dakikada Luiz Adriano ve 59. dakikada Fernando'nun golleriyle Antalyaspor 3 puana ulaştı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tek sayısı, 88. dakikada Buğra Çağıran'dan geldi.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Antalyaspor puanını 31'e yükseltti. Ligde 15 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 16 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ev sahibi takımın ceza sahasında Mehdi Zeffane’nin Sadık’a attığı pasta araya giren Adriano, sağ ayak içi ile topu ağlara göndererek takımını deplasmanda öne geçiren golü kaydetti. 0-1
10. dakikada maçta beraberlik için bastıran ev sahibi takımda ceza sahasının dışında topla buluşan Donsah, uzaktan kaleyi denedi ancak top auta çıktı.
14. dakikada Yeni Malatyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atağında Mustafa’nın pasında topla buluşan Kenan’ın atağı etkili olamadı.
22. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor’un atağında Zeffane’nin kale önüne yaptığı ortada Haddadi’nin sol ayağıyla dokunduğu top üstten auta çıktı.
27. dakikada Yeni Malatyaspor’da gelişen atakta savunmanın rakip savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Dicko, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş nedeni ancak top auta çıktı.
35. dakikada konuk ekipte Fernando’nun rakip kaleci Ertaç’ın öne çıktığını görmesi üzerine çektiği uzun şutta, Ertaç son anda topa dokunca top direkten dönerek kornere çıktı.
40. dakikada Antalyaspor’un atağında ceza sahasında topla buluşan Ndao’nun çektiği ser şutu kaleci Ercaç ayakları ile son anda müdahale ederek gole engel oldu.

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#Yeni Malatyaspor#Antalyaspor#Süper Lig

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