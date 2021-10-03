Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-2 Atakaş Hatayspor (Maç özeti ve goller)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadeleyi Takaş Hatayspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 35. dakikada Ayoup El Kaabi ve 70. dakikada Mohammed Kamara attı.
Bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor puanını 16'ya çıkardı. Art arda 5. maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0-2 ATAKAŞ HATAYSPOR
Goller: 35' El Kaabi, 70' Kamara
İLK 11'LER
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir, Nshimirimana
Atakaş Hatayspor: Munir, Ribeiro, Mehdi, Saba, Kamil Ahmet, Adama Traore, Fatih, Adekugbe, El Kaabi, Burak, Saint-Louis
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda, top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.
34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.
35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.