Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-2 Atakaş Hatayspor (Maç özeti ve goller)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
MSBden Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyorMSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor#Milli Savunma Bakanlığı
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Canlı | Fenerbahçenin 11i belli oldu Pereiradan sürpriz...Canlı | Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Pereira'dan sürpriz...#Fenerbahçe
İsyan ettiren görüntü Sosyal medyada paylaşılınca harekete geçildiİsyan ettiren görüntü! Sosyal medyada paylaşılınca harekete geçildi#İstanbul
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Geri dönmeye çaba gösteriyorum'Geri dönmeye çaba gösteriyorum'#Canan Ergüder
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
HABERLERSpor Arena Haberleri

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-2 Atakaş Hatayspor (Maç özeti ve goller)

#Yeni Malatyaspor#Hatayspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-2 Atakaş Hatayspor (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçından fotoğraflarÖznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçından fotoğraflar
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadeleyi Takaş Hatayspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 35. dakikada Ayoup El Kaabi ve 70. dakikada Mohammed Kamara attı.

Bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor puanını 16'ya çıkardı. Art arda 5. maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0-2 ATAKAŞ HATAYSPOR

Goller: 35' El Kaabi, 70' Kamara

İLK 11'LER

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir, Nshimirimana

Atakaş Hatayspor: Munir, Ribeiro, Mehdi, Saba, Kamil Ahmet, Adama Traore, Fatih, Adekugbe, El Kaabi, Burak, Saint-Louis

 

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

Haberin Devamı

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda, top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.
34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.
35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Malatyaspor#Hatayspor