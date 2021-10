Özmekik, Badminton Federasyonu başkanlığına yeniden aday

Haberin Devamı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Murat Özmekik, Ben badminton camiasının desteği ile halka ve hakka hizmet için yola devam etmek istiyorum. 3 sene daha badminton camiasının desteğini istiyorum. İstikrar için badminton federasyonu başkan adayıyım dedi.



Murat Özmekik başkanlığı süresince yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, 2004 ve 2016 yılları arasında toplam 4 dönem Badminton Federasyonu başkanlığı seçimlerinde nasip oldu, federasyon başkanı oldum. 2021 yılındaki seçimlerde tekrar adayım. 4 dönemlik 17 yıllık görev içerisinde birçok projeyi hayata geçirdik. Lisanslı sporcu sayısını 3 binden 130 bine çıkarttık. Antrenör sayısını binden 20 bine çıkarttık. Sosyal sorumluluk projeleri ve badmintonu 81 ilde yaygınlaştırmak için projeler yaptık. Anaokullarında, kreşlerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı spor salonlu bin okula malzeme ve badminton eğitimi destek projesi yaptık. Çocuk sevgi evlerinde Aile Bakanlığı ile protokolümüz çerçevesinde Türkiyede 50den fazla badminton eğitimi projesini hayata geçirdik. Her yıl 100 köye badminton malzemesi göndermeye devam ediyoruz. Aile ve halk arasında badmintonu yaygınlaştırdık. Risk altındaki gruplara badminton eğitimi verdik. Taş atma tüy top at projesi ile özellikle Hakkaride tek seferde 2 bin çocuğa ulaştık. Antrenörlük kursu açtık diye konuştu.



Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinden bahseden Özmekik, U15de, U17de U19da Avrupa şampiyonu olduk. Büyüklerde hayaldi, 2 defa Özge Bayrakla tek bayanlarda Avrupa üçüncüsü çıkarttık. Bu sene yine Neslihan Yiğit ile Avrupa üçüncüsü olduk. 2012de Neslihan Yiğit ile Londra, 2016 yılında Özge Bayrak ile Rio, 2020 yılında yine Neslihan Yiğit ile Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etme başarısı gösterdik. Bir federasyonun olmazsa olmazı tesistir. Şu an 42 oda 117 yataklı, 9 kortluk spor salonu, aşağısı da 2 kortluk antrenman salonu, fitness merkezi, yemekhanesi, kafeteryası, TBF mağazası, spor müzesi, hamam ve saunalarıyla birlikte bir olimpiyat hazırlık merkezine sahip bir federasyon var. Türkiye şampiyonlarını, kota müsabakalarını kendi tesisimizde yapıyoruz ve gelir elde ediyoruz. Türkiye Badminton Federasyonu Spor Totodan 2019 yılında pandemiden önce aldığı 2 buçuk milyon TLlik desteğe bir 2 buçuk milyon TL ek kaynak ekleyen bir federasyon olarak kendine kaynak temin eden tek federasyon haline gelmiştir ifadelerini kullandı.



Özmekik, 11 yıl tescili olan bir markaya sahip olduklarını vurgulayarak, TBF markası ile Çinde 15den fazla badminton malzemesi ürettirdik direkt depomuza koyarak milli sporculara ve kulüplerimize ücretsiz dağıttık. Ben badminton caminasının desteği ile halka ve hakka hizmet için yola devam etmek istiyorum. 3 sene daha badminton camiasının desteğini istiyorum. İstikrar için badminton federasyonu başkan adayıyım sözlerini tamamladı.