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GeriBasketbol Özlem Yalman, Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de düdük çalacak
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Özlem Yalman, Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de düdük çalacak

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Özlem Yalman, Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de düdük çalacak

FIBA, Türk basketbol hakemi Özlem Yalman'ı İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Nisan'da İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda düdük çalacak 9 hakemden biri Özlem Yalman olacak.

Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra İspanya'nın Perfumerias Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımları mücadele edecek.

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