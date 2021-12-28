Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta’dan kış olimpiyat vizesi

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Kadınlarda Sıla Kara, Ceren Reyhan Yıldırım ve Özlem Çarıkçıoğlu, erkeklerde Berkin Usta, Derin Berkin, Bünyamin Çelik, Demirkan Hasırcı ve Kerem Haymana seçme yarışmalarına katılım sağladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu, erkeklerde ise Berkin Usta Alp Disiplininde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Kadınlarda ikinci sırayı Ceren Reyhan Yıldırım, üçüncü sırayı Sıla Kara elde ederken, erkeklerde ise ikinciliği Demirkan Hasırcı, üçüncülüğü ise Derin Berkin elde etti.

Seçme müsabakalarına katılım sağlayan sporculara teşekkür eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, “Çok heyecan verici ve adaletli bir yarışma oldu. Sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsi bizim sporcularımız antrenörlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim. Pekin’de bizi temsil etmeye hak kazanan Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta ya başarılar diliyorum” diye konuştu.