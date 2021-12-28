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Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta’dan kış olimpiyat vizesi

#Kış Olimpiyatları#2022 Pekin#Alp Disiplini
Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta’dan kış olimpiyat vizesi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Alp Disiplini'nde Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği “Olimpik Seçme” yarışmaları Erzurum’da gerçekleştirildi.

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Kadınlarda Sıla Kara, Ceren Reyhan Yıldırım ve Özlem Çarıkçıoğlu, erkeklerde Berkin Usta, Derin Berkin, Bünyamin Çelik, Demirkan Hasırcı ve Kerem Haymana seçme yarışmalarına katılım sağladı. 

Büyük bir çekişmeye sahne olan  müsabakalar sonrasında kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu, erkeklerde ise Berkin Usta Alp Disiplininde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Kadınlarda ikinci sırayı Ceren Reyhan Yıldırım, üçüncü sırayı Sıla Kara elde ederken, erkeklerde ise ikinciliği Demirkan Hasırcı, üçüncülüğü ise Derin Berkin elde etti. 

Seçme müsabakalarına katılım sağlayan sporculara teşekkür eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, “Çok heyecan verici ve adaletli bir yarışma oldu. Sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsi bizim sporcularımız antrenörlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim. Pekin’de bizi temsil etmeye hak kazanan Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta ya başarılar diliyorum” diye konuştu.

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#Kış Olimpiyatları#2022 Pekin#Alp Disiplini

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