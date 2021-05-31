Özgürlük için artık engel yok!

Spor Arena / Efkan BUCAK - Binicilik sporuyla uğraşanların ortak hissiyatı atın üzerinde olmanın onlara özgürlük verdiği... Ve artık engelli vatandaşlarımız Türkiye Binicilik Federasyonu’nun girişimleriyle at sırtında bu hissi yaşayacak...

İStanbul, hafta sonu çok önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları’nın birinci ayağı Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. Genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlan organizasyonu özel kılan bir nokta daha vardı: Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2020 yılında resmi branşları altına almış olduğu Para At Terbiyesi, Türk binicilik tarihindeki ilk kez, hafta sonu yapılan turnuvada ilave olarak düzenlendi.

FEI tarafından 2020’de onaylandı

Bu özel organizasyonda dört binici, Gazi Piyade Binbaşı Özgür Belen, Alperen Alper, Musa Güvenç ve Canan Doğan müsabakalara katıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Murat Batur “Binicilik iki farklı canlının bir arada yaptığı tek spor branşıdır. At binmenin engellilerin

rehabilitasyonu için olumlu yönde büyük bir katkı yaptığı bilinmektedir. Bu bilinçle; Türkiye Binicilik Federasyonu’nun (TBF) engelli sporcuların binicilik yarışmalarınakatılmalarını sağlamak amacıyla başlattığı ‘Para At Terbiyesi Projesi’ Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) tarafından kabul edilerek 2020 yılında onaylanmıştır” dedi.

Tecrübeli bir ev sahibi

Batur projenin nihai amacınin engelli Türk Binicilerinin paralimpik oyunlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil etmeleri olduğunu söyledi. Kemer Country’nin şampiyona için kusursuz bir ev sahibi olduğunu dile getiren Batur, “Bu güzide kulübümü

zün mükemmel tesisleri ve yarışma organizasyonu konusunda tecrübeli kadrosu ile bu yıl para at terbiyesi turnuvası ile de bir ilke imza attık. Sporcuların Avrupa kriterlerinde spor yapma olanağı buldukları tesisler için Demirören ailesine ve kulüp yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

BU GURUR ALPEREN’İN

Kemer Country’deki şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri, Türkiye’nin ilk para-dresaj (at terbiyesi) sporcusu olan Alperen Alper’di... Serebral palsi hastası, yüzde 99 engelli Alperen Alper, bu spora başladığında hiçbir organizasyonun olmadığını ve bu turnuvanın olabilmesi için çok uğraş verdiğini belirerek “Bu sahada olabilmek için çok çaba sarf ettim” derken, “Geriye dönüp baktığınızda ‘Bu noktaya gelinmesinde benim de payım var’ diyor musunuz?” sorumuza, “Yıllardır verdiğim mücadele ortada... Gönül rahatlığıyla ‘evet’ diyebilirim” yanıtını verdi.

KCC ÇITAYI YÜKSELTTİ

KEMER Country Club (KCC) Atlı Spor Direktörü Ela Açar, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. KCC olarak binicilik dünyasına birçok isim kazandırdıklarını ve önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Açar, “Son olarak 2019 Yılı Balkan At Terbiyesi Yıldızlar kategorisi Milli Takım’ın dört binicisi de Kemer Country Club’da eğitim alan binicilerden oluşuyordu. Çalışmalarımız pandemiye rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Çıtayı yükselttik. KCC olarak büyük hedeflerimiz var” diye konuştu

KEMER COUNTRY SPORCULARI İLK AYAĞA DAMGA VURDU

Birbirinden farklı 6 kategoride her gün sekiz yarışmanın gerçekleştiği Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi İlk Ayak Yarışmaları’nda, Kemer Country Club binicileri tüm kategorilerde ilk üçte yer aldı. P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar’da ilk gün Emir Yücel (sağda) birinci oldu.

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