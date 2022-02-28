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Nefes kesen Gaziantep maçında 90 dakika takımın arkasında duran taraftara teşekkür eden, teknik ekibin çalışma disiplinine tam not veren, futbolcuların inanılmaz bir özveri örneği sergilediğini vurgulayan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Gerçek büyük Altay işte bu” dedi.

“Böyle kenetlendiğimiz taktirde hedefimize ulaşırız” diyerek ligde kalacaklarına vurgu yapan Ekmekçioğlu, “Göztepe maçıyla başladığımız çıkışımıza devam ediyoruz. Kazanılan 7 puan ve özellikle Gaziantep maçındaki futbol, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçları öncesinde motivasyonumuzu daha da artırdı. Kalan 11 maçta her şeyimizi ortaya koyarak bu sezonun yıllarca anlatılacak en sempatik hikayelerinden birini hep birlikte yazacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki ilk galibiyetin tam zamanında geldiğini de belirten Ekmekçioğlu, “Stadımızda en son 11 Mayıs 2014 tarihinde Güngören Belediyespor’u 5-2 mağlup etmiştik. Stadın yıkılması ve yeniden inşa edilerek açılmasının ardından ise oynadığımız 5 maçta da galibiyete ulaşamamıştık. Ayrıca Bu sezon ligde 16 maçlık kazanamama serimiz deplasmandaki Gaziantep yenilgisiyle başlamıştı. Şimdi galibiyet serimiz de Gaziantep maçıyla başlayacak” yorumu yaptı.



Lis’e sürpriz

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Altay, Gaziantep galibiyeti sonrasında başarılı kalecisi Mateusz Lis’in 25. doğum gününü kutladı. Vali Kutlu Ataş Tesisleri'nde idari ve teknik kadro ile futbolcuların katıldığı kutlama oldukça neşeli geçerken Polonyalı kaleci herkes tarafından tebrik edildi.