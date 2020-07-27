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GeriFutbol Özer Hurmacı'dan son dakika 'ihanet' açıklaması: Gözyaşlarımı tutamadım
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Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Özer Hurmacı'dan son dakika 'ihanet' açıklaması: Gözyaşlarımı tutamadım

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Özer Hurmacı'dan son dakika 'ihanet' açıklaması: Gözyaşlarımı tutamadım
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TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden Bursaspor'da Özer Hurmacı arkadaşları tarafından ihanetle suçlanırken oyuncu cephesinden yeni açıklamalar geldi.

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında 0-0'ın rövanşında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig'e yükselemeyen Bursaspor'da, takım arkadaşları tarafından ihanetle suçlanan Özer Hurmacı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bursasporda isyan: Özer Hurmacı bize ihanet etti
Bursaspor'da isyan: 'Özer Hurmacı bize ihanet etti'

 'Gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim'

Gece yarısı bir televizyon programına telefon bağlantısı yapan tecrübeli futbolcu, "Bu konuyla gündeme geldiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçı izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Sakatlığım olmasına rağmen antrenman yapamadan ilk maça çıkmıştım. Oynayıp oynamamamla ilgili Mehmet hoca ile konuştum, bu maçta oynamak istediğimi ilettim. Doktorun yanına gittim, İrfan hocanın beni düşünmediğini söyledi, ben de saygı duyduğumu ilettim. Oynamayacağımı öğrenince izin alıp gitmek istedim. Sinirim geçince sabah uyanıp otobüse bindim.

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Tam otobüs hareket edecekken Mehmet hoca yanıma gelip 'İrfan hoca senin gelmeni istemiyor' dedi. Hocanın beni istemediğini öğrendikten sonra arkadaşlarıma başarılar diledim ve gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim. Ben otobüsten inerken keşke futbolcu arkadaşlarımdan birisi de benim onlara yardımcı olduğum kadar bana yardımcı olsalardı" ifadelerini kullandı.

 

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