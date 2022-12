Özer Hurmacı: Fenerbahçe’den de Trabzonspor’dan da ayrılmak kolay değildi | Fatih Hoca seni tutuyorsa A Milli takım oyuncusu oluyorsun

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve Trabzonspor’da forma giyen Özer Hurmacı, NTV’de yayınlanan Kırılma Anı programının konuğu oldu. Kariyerinde birçok kırılma anı yaşadığını ifade eden Özer Hurmacı, "Birçok kırılma anı yaşadım hayatımda. Ama futbol hayatımdaki kırılma anım Fenerbahçe - Bursaspor maçı. 2009-10 senesinde 2-0 öndeyken omzumun kapsüllerinin yırtıldığı an kırılma anıydı" diye konuştu.

"GOL ATMAK GÜZEL BİR ŞEY AMA ATTIRMAYI DAHA ÇOK SEVDİM"

Gol atmaktan daha çok asist yapmayı sevdiğini söyleyen Hurmacı, "Hiçbir zaman gol atmak isteyen bir oyuncu olmadım. Belli bir yaştan sonra oyun kurucu oldum, oyuna önem verdim. Gol atmak güzel bir şey ama attırmayı daha çok sevdim. Çalım atmaktan, bacak arası atmaktan, Zidane dönüşü yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Benim de takımın da ihtiyacı olduğunda gol atmaya da özen gösterdim" şeklinde konuştu.

"17 YAŞINDA TRABZONSPOR’DA A TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKAMAZSIN, ÖNCE SENİ ALTYAPIDA GÖRELİM DEDİLER"

Türkiye’deki futbol kariyerinin nasıl başladığıyla ilgili de konuşan Özer Hurmacı, şu ifadeleri kullandı:

"17 yaşındaydım, Almanya’da altyapıda bir senem daha vardı. Sabırsızlık ve tez canlılık yapımızda var. Ben de öyleydim gençken. 1 senem daha varken Türkiye’ye gelip önce Trabzonspor’da antrenmana çıkmaya çalıştım. Orada A takımla antrenmana çıkamazsın, önce seni altyapıda görelim dediler. Benim de özgüvenim çok yüksekti, kabul etmedim. O dönemde Akçaabat Sebatspor, Süper Lig’deydi. Orada 10 gün kadar a takımla antrenmanlara çıktım. Orada da hoca biz Süper Lig’de düşmemeye oynayacağız, seni oynatamam dedi. Sonrasında Sadi hoca, Ankaraspor’da Samet hocayı arıyor. Benim akrabam var, sen genç oyuncuları seversin, bakmak ister misin diye. Sen iyi diyorsan gelsin diyor. Ben de oraya gittim antrenmanlara çıktım. Samet hoca ilk antrenmanda çok beğeniyor. 5 yıllık imza attırdılar, boş mukaveleye. Öyle başladı, Türkiye hikayesi."

"AYKUT HOCA BİR TARAFIMIZI FENERBAHÇELİ YAPTI"

Aykut Kocaman’ın yerinin kendisinde farklı olduğunu söyleyen Özer Hurmacı, "Aykut hocanın bende yeri çok farklı. Bir yanımızı da Fenerbahçeli yaptı. Trabzonspor’u sevdiğim kadar olmasa da Fenerbahçe’yi de çok seviyorum. Carlos, Alex bütün o yıldızlarla beraber oynama hedefi biraz farklı bir hava kattı. Benim özgüvenimin yükselmesi, oyunumun gelişmesi... 18 yaşından 25 yaşına kadar Aykut hoca ile çalıştım. Benim için hoca, öğretmen ve baba figürüydü, fazlasıydı. Duygusal bir bağ olduğunu düşünüyorum. Öyle de hissettim. Aykut hocadan çok önemli nasihatler aldım. Onun duruşunu, sakinliğini, sabrını, okuma özelliğini, bakış açısını örnek aldım" dedi.

"FENERBAHÇE DEPLASMANLARINDAKİ HAYRANLIĞIM, BENİM O TARAFA DOĞRU İTTİ"

Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemi de anlatan Özer Hurmacı, şöyle konuştu:

"Hem Aykut hoca hem de o dönem oradaki oyuncularla beraber oynama isteğim. Türkiye’ye geldikten sonra Fenerbahçe deplasmanlarındaki hayranlığım, benim o tarafa doğru itti."

"ALEX’İN YETENEĞİ FARKLI BİR BOYUTTA"

Fenerbahçe’de beraber forma giydiği Alex de Souza’nın farklı bir yeteneği olduğunu söyleyen Özer Hurmacı, "Alex inanılmaz yetenekli ve golcü bir oyuncu. Onun yeteneği farklı bir boyutta. Ben hep iki yönlü olmayı tercih ediyordum. Benim attığım bazı çalımları mesela saydığımız isimler atamaz. Benim attırdığım golleri attıramazlar. Ama ben de onların duran top, şut özelliği, kısa alanda değişik özellikleri var. Gerçekten yetenek olarak kendimi kimseyle kıyaslamadım. Ama Allah’a şükür benim de yetenek potansiyelim yüksek" diye konuştu.

"HEM FENERBAHÇE’DE HEM MİLLİ TAKIMDA 11’DE OYNARKEN KONYA’DA AYAĞIM KIRILDI"

Konya deplasmanında ayağının kırılmasının ardından bir yıl boyunca korktuğu için sol tarafa doğru çalım atamadığını söyleyen Özer Hurmacı, "1 kere yüzde 80’ineme yaklaştım. Bir Bursaspor maçı oynamıştık. 60’ıncı dakikada taraftarlar benim ismimi bağırıyordu. Benim o özgüvenimi düşünebiliyor musunuz. 3, 4 gün sonra yine lig maçı Bursaspor ile. Hala anlam veremediğim bir şekilde ben ters top atarken Ozan İpek, omzuma doğru atladı. Kapsüllerim yırtıldı. O sezonu da Fenerbahçe’de bitirdim. Ama üst üste 3 maç 90 dakika oynayıp da o özgüveni yakalayamadım. Ayrıldıktan sonra Kasımpaşa’da oynadığım için o özgüveni yakaladım. Trabzonspor’da, Akhisar’da. Oynadığım, süre aldığım takımlarda verimli oldum. Fenerbahçe’de de iyi olduğum dönemler var. İkinci senede hem Fenerbahçe’de hem milli takımda 11’de oynarken Konya’da ayağım kırıldı. Dönüşler gerçekten çok zor. İnsanların sizden beklentileri var sizin o beklentileri karşılaşmak için çok güçlü olmanız gerekiyor. Sakatlıklarla uğraşırsanız, kafanızı tam anlamıyla oraya veremiyorsunuz. Vücut kimyası bozuluyor. Ben 1 sene boyunca sol tarafa çalım atamadım. Aklımda hep o korku, bir daha kırılır mı diye" ifadelerini kullandı.

"SADECE BREZİLYALILLAR DEĞİL, TÜRK FUTBOLCULAR DA ÖZERİNHO DİYORDU"

Brezilyalı futbolcularla her zaman iyi anlaştığını sözlerine ekleyen Özer Hurmacı, "Brezilyalılarla iyi anlaşıyorum. Daha önce Ankaraspor’da Jaba, Tita, Vederson, Özerinho’yu diyorlardı. Ronaldinho örnek aldığım oyunculardan bir tanesi. İnsanlar belki de yeteneklerimi benzettikleri için Özerinho diyorlardı. Sadece Brezilyalılar değil, Türk futbolcular da söylüyordu" dedi.

"ÇOK BASİT OYNASAYDIM ÖZERİNHO OLAMAZDIM"

Fenerbahçe’de oynadığı dönemde set hücumu oynadıklarını ve bazen pozisyon bulmakta zorlandığını ifade eden Özer Hurmacı, şöyle konuştu:

"Çok basit oynadım. Ancak kimisine göre hiç basit oynamadım gibi geliyor. Birçok futbolcu basit oynuyor. Basit oynamak zordur. Özgüvenim yüksekken 3 kişinin arasına girip çıkabiliyordum. Fenerbahçe’de set hücumu oynadık, istediğim boşluğu bulamadım. Anadolu takımına gittiğimde fazla boş alan buldum, bireysel olarak inisiyatif alabildim. Basit oynadım ama çok da basit oynasaydım Özerinho olamazdım. O yeteneğimi, farklılığımı hala halı sahada top oynarken çalım atmaktan keyif alırım. Bunları yapasım hep var. O yetenek bende olduğu için denedim. Fenerbahçe forması giydiğinde karşında 2 kişi oluyor ve yüzde 200 konsantre oluyorlar. Orada onu yapmak biraz daha zorlaşıyor. 6 yıl büyük takımlarda oynadım. Bursaspor’u da sayarsan 8. Orası da büyük bir camia. Geriye kalan 6, 7 yıl Anadolu’da oynadım. Anadolu’da oynadığın zaman karşısına 1 kişi geliyor. Büyük takımda oynamak gerçekten çok zor."

"BU KADAR ÇOK POZİSYONA GİRİP DE GOL ATAMADIĞIMIZ BİR MAÇ DAHA OLMAMIŞTIR"

2009-10 sezonunda kaybettikleri şampiyonluğun içinde kaldığını belirten Özer Hurmacı, "Çocukluğumda yaşadığım 95-96 sezonu benim için travmaysa, 2009-10 sezonu da benim için travmadır. Bu kadar çok pozisyona girip de gol atamadığımız bir maç daha olmamıştır. Gol olacak diye bekledik. Son 10 dakika biraz kafamızı karıştırdı. O anons olmasa atardık diye düşünüyorum. Neden öyle bir anons oldu, neden bizim oyuncular geri pas yapmaya başladı anlamadım. 90’da, 90+5’te atardık. O şampiyonluk içimde kaldı. Kariyerimin en stresli maçı oydu. Maçtan önceki gün sabaha kadar uyuyamadım" şeklinde konuştu.

"O TAKIM 30’DA 30 DA YAPAR"

2010-11 sezonundaki kadrolarının çok güçlü olduğuna dikkat çeken Hurmacı, "O sezon bizim kadromuz çok güçlüydü. Trabzonspor’un da öyle. Bizim o sezonki kadromuz bozulmasaydı, bir şampiyonluk serisi yakalayabilirdik. 17’de 17 de yapar. 30’da 30 da yapar. O kadar güçlü bir kadro vardı. Takım ruhu vardı. 82 puan toplamak kolay değil. Trabzonspor’u da kutlamak lazım. Onlar da 82 puan topladı. İçerde onlara karşı 2-0 kazandık, Galatasaray’ın stat açılışında galip geldik. İnönü’de Alex hattrick yaptı, galip geldik. Her maçtan sonra kenetlenme arttı. Bir baskı hissetmedim aslında. 2010-11 sezonunun ardından 10 gün ara verildi, ben 5 gün Trabzon’daydım. Annemler oraya gelmişti, ben de oraya gittim. Kısım kısım tepkiler olmuştu. Ben hala Trabzonsporluyum diyorum. Fenerbahçe forması terlettim. Orada çok fazla insanın emeği var. Her şeyi içinde barındıran, her şey karmakarışık ama tadı güzel" dedi.

"AYKUT HOCA SÖZLEŞMENİ UZATARAK 1 YIL KİRALIK GİT DEDİ"

Fenerbahçe’den ayrılış dönemini de anlatan Hurmacı, "Sakatlıklar etkiledi ama son senemde hiç sakatlık geçirmemiştim. Sezon başını da geçirmiştim. 2, 3 maç üst üste oynayabilseydim farklı olurdu. Sürekli oynamayı tercih ettiğim için 3’üncü senenin sonunda ayrıldım. Hoca o sezon başında Özer bir sene kiralık oynasan, kendini toplasan iyi olur, sözleşmeni uzatarak kiralık git diye bir yol haritası önermişti. Ama sen ne istersen saygı duyarım demişti. Ben de ayrılmak istiyorum hocam dedim. Bir türlü olmuyor, beklenti yüksek, oluyor, olmuyor gibi arada kalmak beni yıpratmıştı. Öyle bir karar alındı biz de yolumuza devam ettik" diye konuştu.

"TRABZONSPOR’A TRANSFER OLDUM DİYE O GÜN ORADA BİRLİKTE TER AKITTIĞIM İNSANLARI KENARA KOYUP, BU TARAFA DÖNEMEM"

Ben sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Futbol oynuyorum, aşık olduğum işi yapıyordum. Trabzonspor’a transfer olmuşum, çocukluğumun aşkı. 20 numaralı formayla Kadıköy’de oynamışım. 10 numaralı formayla çocukluk aşkımda oynamışım. Ben bunlarla gurur duyuyorum. Birilerinin beklediği cevabı vermem. Ben hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. Şimdi teknik direktörlük yapmak istiyorum. Ben insanların istediğini söylemek zorunda değilim. Neyi düşünüyorsam onu söyledim. Orada bir emek var. Hocanın, taraftarın, oyuncunun, herkesin emeği var. Trabzonspor’a transfer oldum diye o gün orada birlikte ter akıttığım insanları kenara koyup, bu tarafa dönemem. Aynı şekilde bugün de böyle. Trabzonspor’u ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE’DEN DE TRABZONSPOR’DAN DA AYRILMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Trabzonspor’da yönetim değişikliğinin ardından takımdan ayrıldığını sözlerine ekleyen Özer Hurmacı, "Başkan değişti. Yeni başkan ya da yeni gelecek hoca mı beni istemedi bilmiyorum. Değişik nedenlerden dolayı. Ama 2.5 sene boyunca, 7 farklı hocada hep oynayan oyuncu oldum. Kadro dışı bırakılıp, gönderilene kadar. İçimi acıtıyor mu, acıtıyor. Sevdiğinden ayrıldığı zaman insana daha çok acı verir. Fenerbahçe’den ayrılırken de kolay olmadı. İmza attım, alacağımı bıraktım sonra Kasımpaşa üstüne para ödedi. Oradan ayrılmakta kolay değildi. Trabzonspor’dan ayrılmak da kolay değil. Hayatım boyunca geriye çok düştüm, çok şükür her seferinde kalkmasını bildim" şeklinde konuştu.

"FATİH HOCA BİZİ MİLLİ TAKIMA LAYIK GÖRMEDİ"

A Milli takımda ilgili düşüncelerini de aktaran Özer Hurmacı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fatih Hoca seni tutuyorsa A Milli takım oyuncusu oluyorsun. Biz o dönem belki de hem Fenerbahçe’ye gitmemizden dolayı ya da başka nedenlerden dolayı bizi oraya layık görmedi. Ben de o yüzden A Mili takım futbolcusu olamadım. Yetenek ya da başarıdan değil. Türkiye’de böyle seçimler oluyor."