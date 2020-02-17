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Futbol
İHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 08:29,Son Güncelleme:/

Özer Hurmacı Bursaspor'da özür diledi

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Özer Hurmacı Bursaspor'da özür diledi

Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Özer Hurmacı, Bursaspor ailesinden özür diledi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u evinde 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda, karşılaşmanın 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Özer Hurmacı, özür diledi.

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Özer Hurmacı, Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlarda uzun yıllar forma giymişti.

Özer Hurmacı Bursasporda özür diledi

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