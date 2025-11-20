ÖZEL | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Bu takım Amerika'ya gidecek!'

Haberin Devamı

İspanya karşılaşması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Ayaz, Hasan Sürözü ve Ediz Kıray soyunma odasında futbolcuları tebrik ettiler. Başkan Hacıosmanoğlu futbolculara hitaben “Sizlerle gurur duyduk. Milli Takım forması giyen herkes yüreğiyle mücadele etti. Bu takım 2026 Dünya Kupası’na katılıp, ülkemizi 2002 Dünya Kupası’ndaki gibi heyecanlandıracak ve finallere taşıyacaktır” dedi.

ALKIŞLANDIK

Hacıosmanoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ise “İddia ediyorum şu anda Avrupa’nın en genç, en tecrübeli, en yetenekli, en başarılı oyuncularına sahibiz. Takıma inanıyor ve güveniyoruz. İspanya’yı evinde futbol olarak geçtik ve İspanyol futbolseverler tarafından alkışlandık. Bu gurur galibiyet kadar önemli” ifadelerini kullandı

Haberin Devamı

ORKUN KÖKÇÜ: KUPAYA DİREKT GİTMELİYDİK

karşılaşmasında ‘maçın adamı’ seçilen Orkun Kökçü “Başarımızın sırrı takımdaşlık” dedi. Maç sonrası Oğuz Aydın’la birlikte Hürriyet’e konuşan Orkun “İddia ediyorum Türk Milli Takımı Avrupa’nın en iyi oyuncu kadrosuna sahip ekibi. Dünya Kupası’na direkt gidecek takımlar içinde olmamız gerekirdi. Ama play-off’larda bunu başaracağız” dedi.