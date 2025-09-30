ÖZEL | Talisca o penaltıyı neden attı?

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor’u 2-0 yendiği maçta dakikalar 60’ı ve skor tabelası 0-0’ı gösterirken, sarı lacivertli tribünlerde yer yer, “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” tezahüratları yükselmeye başlamıştı. Tam 1 dakika sonrasında Dorgeles Nene’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanmak için Anderson Talisca topun başına gelince, eski adıyla Okul Açık olarak bilinen Spor Toto tribününde ıslıklar sesleri yükseldi. Taraftarlar, berabere biten Göztepe (1-1) ve Alanya (2-2) maçlarında kullandığı penaltıları değerlendiremeyen Talisca’nın yine beyaz noktaya gelmesine şaşkınlıkla karışık tepki gösteriyordu.

Talisca’ya tepki gösteren taraftarları diğer futbolcular susturdu

Bunun üzerine kaptan Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu olmak üzere diğer futbolcular tribünün önüne giderek taraftarlara sakin olmalarını işaret ettiler. Tepkileri biraz olsun dindiren bu hareketin ardından topun başına geçen Talisca, daha önce kaçırdığı iki penaltının aksine topu kalecinin sağına atarak Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü attı. 90+2’de Sebastian Szymanski’nin de fileleri havalandırmasıyla farkı 2’ye taşıyan sarı lacivertli takımda karşılaşma sonrası en çok merak edilen konu, “Peş peşe 2 penaltı kaçıran Talisca’nın o atışı yapmasına kim karar verdi?” sorusu idi.

Tüm takımın birlik beraberlik içerisinde olduğunu gösterdiler

Teknik direktör Domenico Tedesco, “Penaltıyı kimin atacağına kaleci antrenörümüz karar verir” cevabını vererek Max Urwantsckhy’yi işaret etse de, Fenerbahçe Kulübü’ndeki kaynaklarımız şunları ifade etti: “Talisca, taraftarların tepkilerine rağmen penaltıyı kullanarak, kendine olan güvenini ve karakterini ortaya koydu. Ancak daha da önemlisi, diğer futbolcuların hiçbirinin ona, ‘Penaltıyı sen kullanma, çok riskli olur’ dememesi idi. Tam tersine hepsi, sözleşmişçesine tribünlere gidip taraftarları sakinleştirdi. Bu da, aksi yöndeki tüm negatif idialara rağmen futbolcular arasında bir kenetlenme olduğunu gösteriyor.”

TALiSCA’DAN PROTESTOCULARA iMALI YANIT

Fenerbahçeli Anderson Talisca, Antalyaspor maçındaki penaltı atışı öncesinde kendisini protesto eden taraftarlara sosyal medyadan imalı bir yanıt verdi: “Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.”