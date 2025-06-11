Özel Röportaj - Fatih Aksoy'dan Spor Arena'ya özel açıklamalar: Beşiktaş sözleri | Gelecek planı | Lig değerlendirmesi

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2024-2025 sezonunu 45 puanda tamamlayan Alanyaspor'un futbolcusu Fatih Aksoy, Süleyman Arat'ın sorularını yanıtladı. Alanyasporlu futbolcu, geride kalan sezonu değerlendirirken bireysel olarak iyi bir performans sergilediğini, ancak takım olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Takımın son haftalarda ortaya koyduğu karakterle ligde kalmayı başardığını belirten deneyimli oyuncu, gelecek sezon için umutlu konuştu.

Bu sezon zor bir sezon geçti sizin için. Sen kendin başarıyla bitirdin sezonu ama takım olarak zor kurtardınız diyebiliriz.

Evet, sezonun son iki ayı bizim için gerçekten zor geçti. Aslında son iki aydan önce, Sami Hoca döneminde iyi bir ivme yakalamıştık. Ama sonlara doğru, o bir ayda oynadığımız sekiz maçta sadece bir galibiyet almamız bizi ateş hattına attı diyebilirim. O dönemde şanssızlıklar da yaşandı, iyi oynadığımız maçlar da vardı ama sezon sonunda bu durumlara sığınmadık. Son yedi maçta iyi bir karakter gösterdik ve 14 puan topladık. Ama dediğiniz gibi zor bir süreçti. İnşallah bu takım bir daha böyle zor anlar yaşamaz.

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Önümüzdeki sene öyle bir pozisyona düşmez diyorsun, Alanyaspor değil mi?

İnşallah.

Kadro buna müsait mi?

Şöyle, zaten son iki senedir takımın bir iskeleti var. Tabii ki takımdan ayrılan oyuncular olabilir, sözleşmesi biten oyuncular var. Bunlardan biri de benim. Ama bu takımın belli bir yapısı var. Her zaman iyi yabancı oyuncular, iyi Türk oyuncular bulabiliyor; genç olsun, altyapıdan ya da alt liglerden olsun. Yine sezon içinde bazı sıkıntılar yaşansa da bu takımın Süper Lig’de devam edeceğini düşünüyorum.

"ŞU AN AYRILACAK GİBİ GÖZÜKÜYORUM"

Senin akıbetin ne? Orada kalacak mısın?

Şu an için ayrılacak gibi gözüküyorum ama bakalım…

İyi teklifler var mı?

Futbolda her zaman dengeler değişebilir. Şu an için ayrılacak gibi gözüküyorum. Tabii bir iki görüşme oldu ama burayla tamamen ilişkimi kesmeden kimseye bir şey demek istemiyorum. Sonuçta burayla bir gönül bağımız var. Bakalım, hayırlısı olsun.

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"BEŞİKTAŞ KARŞISINDA YAPTIĞIM HATA ÜZERİME YAPIŞTI"

Senin Beşiktaş maçlarında daha hırslı oynadığın söyleniyor. Beşiktaş taraftarları da belki bu yüzden kızıyor sana ama sen altyapısından yetiştin, Beşiktaş’ta uzun yıllar oynadın.

Evet, şöyle bir durum var. Sivas’a kiralık gittiğim dönemdeki bir maçta yaşanan bir olay ve ardından yaptığım talihsiz açıklamalar vardı. Gençliğin verdiği bir hataydı bu. Sonraki röportajlarımda da zaten bu konunun bir hata olduğunu ifade etmiştim. O maçta kendimi çok fazla göstermek istediğim için, hem sahada hem de maç sonu açıklamalarımda bazı hatalar yaptım. Bu biraz üzerime yapıştı diyebilirim. Yoksa her maçta aynı hırsla elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçlarına özel bir hazırlık sürecim olmuyor ama dediğim gibi, o zamanki hatam hâlâ üzerime yapışmış durumda.

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"BEŞİKTAŞ ARARSA KONUŞMAYA GEREK BİLE KALMAZ"

Beşiktaş’a olan sevgin hâlâ devam ediyor mu yüreğinde?

Tabii ki. Futboldan kazandığımız paranın, itibarın her şeyin sahibi Beşiktaş. Orada çok iyi dostluklarım da var. Orası bizim için ayrı bir yer.

İleride teklif gelirse Beşiktaş senin için olur mu?

Şu an sözleşmem bitmişken mesaj veriyor gibi olmak istemem ama tabii ki, eğer Beşiktaş bizi ararsa, çağırırsa konuşmaya bile gerek kalmaz bizim için.

Koşarak giderim diyorsun yani?

Evet.

"SÜPER KUPA MAÇINDAN SONRA SEZONUN DAHA ÇEKİŞMELİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜK"

Peki ligi nasıl görüyorsun? Galatasaray şampiyon oldu.

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Son iki sezondur Galatasaray ve Fenerbahçe arayı çok açtı. Bu da ligin kalitesini etkiliyor. Onlarda çok ekstra oyuncular var. Eskiden Anadolu takımları da iyi oyuncular getirebiliyordu. Euro bu kadar yüksek değilken, 1 milyon Euro seviyesinde maaşlar verilebiliyordu. Ama artık gelirlerin azalması ve bu banttaki oyuncuların Türkiye’ye gelmek istememesi, Anadolu takımları için sıkıntı yaratıyor. Aradaki uçurum büyüdü. Lig, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçti. Aslında Süper Kupa’da Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 5-0 yenmesiyle bu sezonun daha çekişmeli geçeceğini düşünmüştük. Hem futbolcular olarak hem izleyiciler olarak. Ama yine ara açıldı. Bu da lige zarar veriyor. Çünkü bu iki takımın kalması, diğerlerinin üst üste ezilmesine neden oluyor. Hakem hataları, konuşmalar derken biz biraz gölgede kalıyoruz. Bir hafta sonra Fenerbahçe veya Galatasaray ile oynayan takımın maçında bir hata yapılırsa, “Eyvah, haftaya bizim maç zor geçer” diye düşünüyoruz. İnşallah seneye yarış daha çok takımla geçer ve herkes daha çok keyif alır.

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Böyle bir ihtimal görüyor musun?

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kadroları şu an daha düzenli ve oturmuş durumda ama üç dört takviyeyle Beşiktaş ve Trabzonspor’un kadroları yukarı çekilebilir. Devre arasına kadar bu yeterli olur. Çünkü futbolda bir oyuncu bile çok şeyi değiştirebilir. Eğer lige iyi başlarlarsa, Trabzonspor ve Beşiktaş yarışta olabilir. Belki sezon sonunda şampiyon olamasalar bile, sonuna kadar yarışta kalmaları ligin kalitesi açısından çok önemli olur.

Peki Anadolu takımları içinde sivrilmesini beklediğin bir takım var mı? Bu seneki oyunlarına bakarak…

Şimdi bu zor bir soru çünkü bildiğiniz gibi Türkiye’de bir günde her şey değişiyor. Bir Anadolu takımı bazen 2-3 oyuncusunu göndermek zorunda kalabiliyor. Ödemelerde sıkıntı oluyor, oyuncular gitmek istiyor veya büyük takımlardan teklif geliyor. Maddi nedenlerden dolayı bu oyuncularla yollar ayrılıyor. O yüzden şimdiden bir tahmin yapmak zor. Kampları, yapılan transferleri görmek lazım. Ama şöyle söyleyebilirim: Bu sene beğendiğim takımlar oldu. Mesela belli bir dönemde Konyaspor iyi bir çıkış yaptı. Onlar da bizim gibi ateş hattındaydı ama iç sahada üst üste 3-4 maç kazandılar. Deplasmanda kaybetmediler. Antep takımı bir ara çok iyi bir çıkış yaptı. Samsunspor’u söylemeye bile gerek yok. Sezon başından sonuna kadar ve özellikle finaldeki bitirişleri çok iyiydi. Onları ayrı bir yere koymak lazım. Başakşehir de her maç kazanmasa bile iyi oyunlar oynadı, Çağdaş Hoca ile farklı oyun anlayışları sergiledi. Göztepe ise tempolu bir oyun oynadı, taraftarıyla büyük enerji yakaladılar. Bu sezon iç sahada sadece biz ve Galatasaray onları yendik. Şimdiden bir tahminde bulunmak gerekirse; Göztepe, Başakşehir ve Samsunspor bu sezon üst sıraları zorlayacaktır. Samsun zaten transferlerine başladı. Muhtemelen kampa hazır gidecekler. Maddi sıkıntıları da yok bildiğim kadarıyla.

"İNŞALLAH YETENEKLERİYLE FORMA GİYEN TÜRK OYUNCULARIN DAHA ÇOK OYNADIĞI BİR LİGİMİZ OLUR"

Osimhen, Sane gibi oyuncular Türk futboluna büyük katkılar sağlar mı sence?

Burada kadro planlamasını doğru yapmak çok önemli. Galatasaray, Osimhen’i aldı ama onun arkasında Yunus ve Barış’ı oynattı. Bu da önemli. Defansta Abdülkerim ve Eren gibi isimlerin oynaması… Bizde bazen şöyle bir düşünce var: “Bütün takımı yabancı yapalım, Osimhen gibi yıldızları getirelim, başarı garanti olur.” Ama ligimizin de bazı gerçekleri var. Bazı yabancı oyuncular Sivas, Konya gibi deplasmanların zorluğunu ya da Beşiktaş-Bursa arasındaki rekabetin anlamını bilmiyor. Bu nedenle kadroya iyi Türk oyuncular serpiştirmek gerekiyor. Okan Hoca bunu iyi yapıyor ve bence Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye göre birkaç adım önde olmasının sebebi de bu. Yani sadece yıldız oyuncu almak değil, onları doğru şekilde yerli oyuncularla harmanlamak gerekiyor. O isimlerin gelmesi bize rekabette, hazırlık sürecimizde ekstra motivasyon sağlıyor. Rakibin güçlü olması seni de güçlü olmaya zorluyor. Onlarla antrenman yapan oyuncular da mutlaka bir şeyler öğreniyordur. Hem marka değeri hem oyunculuk kalitesi açısından katkıları oluyor. Ama dediğim gibi, inşallah kuralla değil, yetenekleriyle forma giyen Türk oyuncuların daha çok oynadığı bir ligimiz olur.