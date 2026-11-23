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2023-24 sezonunda Konferans Ligi’nde mücadele eden Adana Demirspor, şimdi TFF 2. Lig A Grubu’nda yer alıyor.

-55 puanla ligin son sırasında olan Adana Demirspor’un 20 yaşındaki futbolucusu Sefa Gülay, puan tablosundaki durumun sahadaki performanslarını etkilemediğini söylerken kendisiyle ilgilenen kulüplerin olduğunu açıkladı. İşte röportajın tamamı…

- Takımın -55 puanda olduğu bir sezonda sahaya çıkmak nasıl bir duygu? Bir futbolcu böyle bir ortamda motivasyonunu nasıl korur? Sen nasıl koruyorsun?

Sözlerine puan tablosunun kendilerini pek etkilemediğini söyleyerek başlayan Sefa Gülay, “Bizim oyuncu grubu olarak puan tablosuyla bir işimiz yok. O taraf ile biz ilgilenmiyoruz, zaten yönetimimiz ilk geldiğinde bizden bunu rica etmişti. Biz sahada mücadele verirken yönetimimiz masa başında mücadele veriyor. Bu arma altında maça çıkacakken ekstra bir motivasyona ihtiyacınız olmuyor çünkü zaten böyle büyük bir camianın parçası olmak o taraftarın önüne çıkmak motivasyonun en büyük kaynağı.”

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“İLGİLENEN KULÜPLER VAR, ADIM ADIM YUKARILARA ÇIKMAK İSTİYORUM”



- 12 maçta 5 gol, 2 asist. Böyle zorlu bir sezonda gösterdiğin performansın kariyerine nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsun? Gelecek için hedeflerin neler?

12 maçta 7 gol katkısı veren 2006 doğumlu futbolcu, “Evet benim adıma her şey çok güzel ilerliyor böyle anlar futbolda çok güzel hissettiriyor ama bu ayaklarımın daha sağlam yere basması gerektiğinin bi habercisi. Daha fazla çalışmam gerektiğinin bi habercisi aslında. Çok fazla ilgilenen takım var ama kulübüm ile devam eden sözleşmem de var eğer şartlar uygun olursa kariyerim açısından en doğru olanı seçip adım adım yukarılara çıkmak istiyorum.”

"SÜPER LİG'DE DE OYNARIZ SOKAKTA DA"

- Bir dönem Süper Lig’de forma giyerken şimdi buralarda mücadele etmek sizi nasıl etkiliyor? Motivasyon kaybına uğruyor musunuz yoksa yeniden o seviyede yer almak için daha hırslı mı mücadele ediyorsunuz?

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“Bu camianın hak ettiği yerler her zaman en üst ligler ki bunu da yakın zamanda gösterdi zaten. Şanssız bir dönemden geçiyoruz en kısa sürede atlatıp geri daha güçlü dönecektir bu camia. Motivasyona da gelirsek dediğim gibi Süper Lig veya 2. Lig’de bu arma altında çıktığımız her maçın kıymeti bizim için bambaşka. Nasıl taraftarlar sokakta oyna kaldırımda destekleriz diyorsa bizde bu arma için Süper Lig’de de oynadık sokakta da oynarız lig fark etmez.”