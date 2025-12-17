ÖZEL | Rafa Silva'dan Sergen Yalçın'a 'Beni unutun!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisi sonrası siyah beyazlı formayı giymeyen Rafa Silva’nın takıma dönmesi beklenirken kriz yeni bir boyuta taşındı.

Takımdan ayrılmak isteyen, ancak yönetimin bonservissiz gitmesine izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından bu kez belindeki ağrıları bahane eden Portekizli oyuncunun MR sonuçları da temiz çıkmış, kulübün FIFA tehdidi sonrası Rafa antrenmanlara çıkmaya da başlamıştı.

Gaziantep maçında antrenman eksikliği nedeniyle oynamayan 31 yaşındaki futbolcu, hazır olmadığı ve kadroda yer almak istemediğini söylemesi nedeniyle Trabzon’a götürülmemişti. Kartal bir günlük iznin ardından dün Rizespor maçının hazırlıklarına başlarken, çift kale maçta oynamayacağını söyleyen Rafa takıma bir şok daha yaşattı.

SERDAL ADALI: "HERKESE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTIN"

Rafa idmanda “Beni unutun” derken, FIFA’dan ceza almamak için devre sonuna kadar antrenmanlara çıkacağını ama maçlarda oynamayacağını söyledi. Rafa’nın ayrıca Sergen Yalçın’ın çalışma programına uymayacağını söylediği öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine Başkan Serdal Adalı ve futbol komitesinden Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu antrenman sonrası Rafa ile bir toplantı yaptı.

“Türkiye’de oynamak istemiyorum. Gitmeme izin verin” diyen oyuncuya Adalı tarihi bir yanıt verdi:

“Solskjaer de Sergen Yalçın da takımın oyun sistemini senin üzerinden kurdu. Fakat sen herkesi hayal kırıklığına uğrattın. Kimse Beşiktaş’tan büyük değil. Menajerini çağır konuşalım. Hem imza parası hem de transfer parası alarak ben gitmek istiyorum diyemezsiniz. Buna izin vermem.”