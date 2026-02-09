ÖZEL | N'Golo Kante'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Birlikte harika şeyler kutlayacağız!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu N’Golo Kante, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçın ardından Spor Arena’ya konuştu.

Fransız yıldız, Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de sahaya çıkarken, Fenerbahçe’nin 3-1 kazandığı mücadelede 62 dakika forma giydi.

Performansıyla beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, yerini İsmail Yüksek’e bırakırken tribünlerden uzun süre alkış aldı.

N'Golo Kante'nin Gençlerbirliği maçı performansı;

Topla buluşma: 37

Pas: 26/32 (%81)

Uzun pas: 1/1

Pas arası: 1

İkili mücadele: 2/2

Hava topu: 1/1

Sahipsiz top kazanma: 2

İLK KEZ SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Transfer döneminde uzun süre kamuoyunun gündeminde yer alan Kante, maç sonrası ilk kez Spor Arena’dan Selen Cansu Aksoy’a açıklamalarda bulundu.

"İyi bir karşılamaydı"

Havalimanında yaşadıklarına değinen tecrübeli oyuncu, “Açıkçası her şeyi tam olarak hissedemedim. Bariyerlerin önünde ilk kişiyi gördüm ve iyi bir karşılamaydı.” ifadelerini kullandı.

"Umarım birlikte harika şeyler kutlarız"

Stadyumdaki atmosferden de memnun olduğunu belirten Kante, “Stadyumda da yine iyi bir karşılama vardı. Umarım birlikte harika şeyleri kutlarız.” diyerek taraftara mesaj gönderdi.