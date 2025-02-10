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ÖZEL| Murat Sancak, çekilme kararının alındığı o 18 dakikada neler yaşandığını açıkladı! 'Eğer hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ı dinlemediyse vay onun haline, ensesindeyim!'

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Galatasaray
ÖZEL| Murat Sancak, çekilme kararının alındığı o 18 dakikada neler yaşandığını açıkladı Eğer hakem Oğuzhan Çakır, VARı dinlemediyse vay onun haline, ensesindeyim
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 15:51

Süper Lig’de dün akşam uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı. Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk olduğu maçın 33. dakikasında hakem kararlarına tepki göstererek sahadan çekildi. 12. dakikadaki penaltı kararı ile oyunun durduğu 30. dakikaya kadar yaşananlar merak ediliyordu. Tatil edilen maç Türkiye'nin gündemine otururken Hürriyet Spor Arena olarak Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’a dün gece yaşananları sorduk. İşte Sancak'ın açıklamaları...

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Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor’u konuk etti. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

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NELER YAŞANDI?
Galatasaray henüz 11’inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mertens, Semih Güler’le girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi. 12’nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Adana Demirspor cephesi bu penaltıya büyük tepki gösterirken oyun devam etti. 21. dakikada ise Osimhen ile ikili mücadeleye giren Arda’ya maçın hakemi tarafından sarı kart gösterildi. Bu kararla Adana temsilcisinin tepkisi giderek büyüdü.

ÖZEL| Murat Sancak, çekilme kararının alındığı o 18 dakikada neler yaşandığını açıkladı Eğer hakem Oğuzhan Çakır, VARı dinlemediyse vay onun haline, ensesindeyim

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30'DA OYUN DURDU, 33'TE SOYUNMA ODASINA GİDİLDİ
Mücadelenin 30. dakikasına yaklaşırken saha kenarında bir hareketlilik yaşandı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı oyuncularına soyunma odasına gitmelerini söyledi. Mücadelenin 33. dakikasında ise Adana ekibinin futbolcuları sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. İlerleyen dakikalarda konuk ekibin sahadan çekilmesinden dolayı maçın resmi olarak tatil edildiği açıklandı.

MURAT SANCAK’TAN SPOR ARENA’YA ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR
Türkiye’nin gündemine oturan olay sırasında ve sonrasında yaşananlarla alakalı Hürriyet Spor Arena editörü Ömer Aykut Özaşkın, Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’a ulaştı. Sancak, çekilme kararının alındığı süreç, maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi ile alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu. 

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Sahadan çekilme kararını alırken, penaltı kararını mı baz aldınız yoksa Arda Okan'ın gördüğü sarı kart sonrası mı sahadan çekilme kararı aldınız? O süreçte ne yaşandı?

VAR'dan (penaltı pozisyonu için) müdahale edilmeyince, karar verdik ve müdahale ettik. Tabi 4. hakem de durdurmadı. Futbolcularım seslenmede becerikli olamadılar. Duyuramadılar seslerini. En son tabi Yusuf Barasi kendini yere bırakana kadar. O zaman ulaşabildiler. VAR'dan müdahale edilmeyince karar aldık.

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VAR ve saha içi hakemi yabancı mı olmalı? Yoksa yabancı VAR mı kaldırılmalı?

Ya topyekün yıkıp tekrar inşa edeceksin, ya da tamamını yabancı hakem yapacaksın ama yaparken de doğru adamları getireceksin.

ÖZEL| Murat Sancak, çekilme kararının alındığı o 18 dakikada neler yaşandığını açıkladı Eğer hakem Oğuzhan Çakır, VARı dinlemediyse vay onun haline, ensesindeyim

Oğuzhan Çakır ile ilgili TFF ve MHK'ye bir başvuruda bulunacak mısınız?

Eğer VAR'dan çağırmamışlarsa, zaten burada hata var. VAR'ın dinlenmesini talep edeceğiz.

VAR çağırdıysa ve Oğuzhan Çakır VAR'ı dinlemediyse, nasıl bir aksiyon almayı düşünüyorsunuz?

Vay onun haline! Onun ensesindeyim o zaman. 'ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

TFF ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray - Adana Demirspor mücadelesiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde verecek. Adana Demirspor’un hükmen yenik sayılması durumunda bu mücadelede çıkan kartlar ve goller geçersiz sayılacak. TFF’nin alacağı karar doğrultusunda Adana Demirspor, 3 puan silme cezası alabilir.

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Galatasaray

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