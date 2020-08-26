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GeriFutbol Özel | Galatasaray ve Beşiktaş transferi olmadı, Lemina İngiltere'ye dönüyor
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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Özel | Galatasaray ve Beşiktaş transferi olmadı, Lemina İngiltere'ye dönüyor

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Özel | Galatasaray ve Beşiktaş transferi olmadı, Lemina İngiltere'ye dönüyor
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Mario Lemina, bonservisinin bulunduğu Southampton'a dönmek için İngiltere'ye dönüyor.

Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve yeni sezon öncesi hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Mario Lemina transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hürriyet gazetesi muhabiri Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Southampton kulübünün 9 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transferi kilitlenen Lemina, İngiltere'ye dönüyor.

UÇAK BİLETİ ALINDI, TESTE GİRDİ

Uçak bileti bile alınan Gabonlu oyuncu, İngiltere'ye dönebilmek için Covid-19 testine girdi. 

Mario Lemina, gün içinde Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Lemina, 'Selam' yazılı bir paylaşımda bulunurken kum saati emojisi kullanmıştı. Bu paylaşım, Lemina'nın yeni takımının kısa sürede sonuçlanacağı şeklinde yorumlanmıştı.

 

Özel | Galatasaray ve Beşiktaş transferi olmadı, Lemina İngiltereye dönüyor

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