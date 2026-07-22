Özel | Fenerbahçe karşısında yıldızlaşan Schulze'den rövanş mesajı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze, Kadıköy'de temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaştı.
Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kazanırken, Polonya temsilcisinin Alman file bekçisi Philipp Schulze yaptığı 5 kurtarışla dikkat çekti.
Kalesinde yalnızca frikikten gelen gole engel olamayan Schulze, karşılaşmanın ardından Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy'un sorularını yanıtladı.
Rövanş öncesi umutlu konuşan Schulze, şu ifadeleri kullandı:
"Tabii ki Fenerbahçe’nin çok büyük bir kaliteye sahip olduğunu biliyorduk. Bu yüzden de bugün topa %80 oranında sahip oldular. Ama dediğim gibi futbolda her şey mümkün. Ne olacağını göreceğiz."
Górnik Zabrze kalecisi Philipp Schulze’den Fenerbahçe sözleri— Spor Arena (@sporarena) July 21, 2026
🗣️: “Tabii ki Fenerbahçe’nin çok büyük bir kaliteye sahip olduğunu biliyorduk.”
🎙️ @selencansu5 pic.twitter.com/jjReJUZmom