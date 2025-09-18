ÖZEL | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi Hürriyet'e konuştu: 'Onarım bitti, şampiyonluk geliyor!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi Mehmet Arslan'a konuştu.

BEN DEVRALDIĞIMDA FENERBAHÇE UEFA'DA BATMAYA EN YAKIN KULÜPTÜ

7 yıl başkanlık yaptınız ama futbolda şampiyon olamadı F.Bahçe. Böyle bir ortamda F.Bahçeliler niye Ali Koç’u tercih etmeli, niçin oy vermeli?

7 yıllık başkanlık sürecimiz boyunca finansal, kurumsal, idari ve sportif birçok başarı, şampiyonluklar elde ettik. Futbol dışındaki tüm branşlarımızda gerek basketbol takımlarımızda gerekse voleybol takımlarımızda hem Türkiye’de hem Avrupa’da kazandığımız kupalarla Fenerbahçe’nin adını en yükseklere taşıdık. Erkek basketbol takımımız ‘triple crown’ yaparak ulaşılması güç bir başarıyı yakaladı. Kadın basketbol takımımız iki sene üst üste Eurolig kupasını aldı. 2023-24 sezonunu 4 kupa ile tamamladı. Son iki olimpiyata en fazla sporcu ile katkı sağlayan kulüp Fenerbahçe oldu. Olimpik şubelerimizde ulusal ve uluslararası arenada madalyalar kazandık, rekorlar kırdık.

İflasın eşiğinden buralara geldik

Finansal açıdan kulübümüz iflasın eşiğinden alarak bugün kendi yatırımlarını yapabilecek, kendi ayakları üzerinde durabilecek finansal bağımsızlığını elde etme düzeyine son adımı kalmış hale getirdik. Geldiğimizde kulübümüzün gelirleri 177 milyon Euro iken, 7 yıllık süreçte yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen gelirlerimizi 376 milyon Euro’ya çıkardık. Buna bağlı olarak Futbol A takım değerimiz 2018 yılında 75 milyon Euro iken, bugün 300 milyon Euro civarlarına yükselterek tarihin en pahalı kadrosunu kurabilecek seviyeye geldik. Kurumsal açıdan F.Bahçe yönetimsel ilkeler açısından çok büyük adımlar attı.

Bir kupa bize daha çok başarılar getirecek

Tüm bunlar çok değerli ve önemli başarılar. Ancak futbolda bir şampiyonluk kazanamayınca değeri çok fazla anlaşılamadı. Şimdi artık futbolda şampiyonluk dönemi. Bu sene kazanacağımız bir şampiyonluk kupası ile yaptıklarımız camiamız tarafından çok daha iyi anlaşılacaktır. İşte bu sezon o sezon artık. Onarım defterini başarı ile kapattık! Şimdi Fenerbahçe’ye şampiyonlukla taçlanmış büyük bir atılım dönemi yaşatmak için buradayız. Daha da güçlenmiş yönetim kadromuzla başladığımız mücadelelerimizi futbolda şampiyonluk ile taçlandırarak tamamlayacağız. Mali disiplinde attığımız adımlar, Bankalar Birliği zincirlerini kırmak için verdiğimiz savaş, Maltepe Tesisleri gibi geleceğe nefes olacak yatırımlar ve futboldan basketbola, voleyboldan olimpik branşlara uzanan zaferlerimiz ortada. Ama en önemlisi: Bu sene camiamıza şampiyonluk borcumuzu ödeyeceğiz. Biz Fenerbahçe’nin sadece bugününü değil, gelecek nesillerini de inşa ediyoruz. Çünkü Fenerbahçe, her zaman en büyüğü, en güçlüsü ve en önde olandır!”

IŞTE KOÇ’UN BAŞKANLIKTAKI EN BAŞARILI 5 HAMLESİ

· En başarılı 5 hamleniz desem...

1-) Amatör ve olimpik branşlarda Avrupa Zirvesi, altyapının yeniden yapılandırılması.

Basketbol ve voleybol takımlarımız Türkiye’nin gururu oldu, sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da şampiyonluklar kazandık, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olduk, amatör ve olimpik branşlarda 300’e yakın madalya, 40’ın üzerinde kupa kazandık

Altyapının yeniden yapılandırılması ve burada yetiştirdiğimiz oyuncularla yaptığımız başarılı satışlar da kulübümüz adına başarılıdır. (Ferdi, Arda Güler, Yusuf Akçiçek)

2-) Mali disiplin ve bağımsızlık yolculuğu

Mali bağımsızlığını kazanan, Bankalar Birliği’nden çıkarak kendi ayakları üzerinde durabilmek Fenerbahçe’mizin geleceği için tarihi bir adımdır.

3-) Tesisleşme ve Maltepe Projesi

7 dev tesisleşme projesi, 125 dönümlük Maltepe Tesisleri ile ile futbol akademisinin kurulması, Dereağzı Tesisleri’nin Mini Olimpiyat Köyü’ne dönüştürülmesi... Madalya Fabrikası kuruyoruz. Maltepe Tesisimiz ile Futbol Akademisi kuruyoruz. Genç futbolcuları yetiştireceğimiz “Futbol Fidanlığı” kuruyoruz. Fenerbahçe Vefa Küçük Tesisleri ile yüzme havuzlarımızı modernize ediliyor. Stadımızı büyütüyoruz.

4-) Güçlü sponsorluklar ve global markalaşma

Chobani, Adidas ve diğer sponsorluk anlaşmalarıyla kulübümüze ciddi kaynak yarattık. Fenerbahçe markasının uluslararası bilinirliğini artırdık.

5-) Şeffaflık ve katılımcı yönetim

Her mali kongrede hesap verdik, her adımı camiamızla paylaştık. Fenerbahçe’de artık gizli kapılar ardında yönetim yok. Bu kültür kalıcı olacak.

BEN HER ZAMAN KARŞI FiKiRLERE AÇIK BiRiYiM





Sizinle çalışmak kolay mıdır? Yönetici arkadaşlarınızın affına sığınarak soruyorum, “Size hayır” demek mümkün mü?

Bizde fikir ayrılığı kıymetlidir. Herkesin aynı şeyi düşünmesi, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü ileri taşımaz. Ben de her zaman karşı fikirlere açık bir insanım. Ekip ruhuna inanırım, dolayısıyla bana ‘hayır’ denebilecek çok alan vardır; önemli olan doğru gerekçeyle ‘hayır’ denmesidir.

‘YARIN NASIL ÖDEME YAPILACAK’ DiYE HAYATIMDA iLK KEZ UYKULARIM KAÇTI

İsmi bende saklı bir yönetici, “Ali Koç olmasaydı, değil 300 milyon, 100 milyon Euro’luk takım kuramazdık. G.Saray tek kalırdı” dedi. Bu kadar kötü müydü finansal durum?

Çok kötüydü. Bu soruya uzun uzadıya cevap vermeye gerek yok. Geldiği mizde Fenerbahçe, UEFA’nın hazırladığı - raporla batmaya en yakın kulüp olarak gösteriliyordu. Sizce daha detaylı açıklama yapmama gerek var mı? Limitler kıskacında devre arasında bir sol bek oyuncusu alamadık. Takım değerimiz 70 milyon Euro’lara düşmüştü. Hayatımda ilk defa ‘yarın bu ödemeler nasıl yapılacak?’ diye uykularım kaçtı.

‘YAPI’DAKILER KENDILERINI ‘HANCI’ BAŞKANLARI‘YOLCU’ OLARAK GÖRÜYOR

· Lig’de bir yapının varlığını dile getiriyorsunuz. Ama federasyonu bunun dışında tutuyor, destekliyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi?

Yapı meselesinde kendimizi yeterince anlatamadığımız çok açık. Sizin bu soruyu sormanız bile bunu ortaya koyuyor. Burada bir çelişki yok. Biz ‘yapı’ derken asla Türkiye Futbol Federasyonu’nu bunun dışında tutmuyoruz. Ama yapı, sadece TFF Başkanı veya yönetim kurulundan ibaret değil. Çok daha köklü, çok daha derinlere yayılmış bir sistemden bahsediyoruz.

BAŞKAN DEĞiŞiMi iLE ÇÖZÜLEMEZ

Bu düzen TFF’nin profesyonellerinde var, hakem camiasında var, kurullarda, gözlemcilerde, temsilcilerde, hatta medyada var. Bugün görüyoruz ki mevcut TFF Başkanı ve bazı çalışma arkadaşları da bu yapı ile mücadele etmeye gayret ediyor. Nitekim, yapının parçası olduğunu düşündüğümüz bazı hakemler ve temsilciler geçtiğimiz sezon görevlerinden uzaklaştırıldı. Ama bu öyle bir mesele ki, tek başına bir başkan değişikliği ya da yönetim değişikliğiyle çözülecek bir şey değil. Zaman isteyen, kararlılıkla ve dirayetle yürütülmesi gereken bir mücadele.

MÜCADELEDEN ASLA ÇEKiNMEYiZ

Biz mevcut TFF yönetiminin bu mücadelede yetersiz kaldığını ya da bir önceki başkan Mehmet Büyükekşi gibi yapının değirmenine su taşıdığını gördüğümüz an, onlarla da mücadele etmekten asla çekinmeyiz. Hatırlayın, Büyükekşi göreve geldiğinde kendisine kredi tanıdık, bu çürümüş düzenle mücadele etmesi için hem zaman verdik, hem alan açtık. Ama o, mücadele yerine yapının kontrolüne girdi.

Bu yapı öyle güçlü ve öyle organize ki, yeri geldiğinde medya uzantılarıyla TFF başkanlarını bile baskı altına alıyor. Konu kişisel olarak başkanlar veya yönetimler değil, onlar gelip geçici. Ama orada öyle bir sistem kurulmuş ki, kendilerini kalıcı, başkanları ise geçici görüyorlar. Onlar ‘hancı’, başkanları ‘yolcu’ yerine koyuyorlar. İşte bizim mücadelemiz tam da bu zihniyete karşıdır.

F.BAHÇE’DEN DELiKLi 1 KURUŞ ALACAĞIM YOK

Hatırı sayılabilir bir meblağı kişisel hesabınızdan F.Bahçe’ye verdiğiniz açıklandı. Bu konu hoşunuza gitmiyor biliyorum ama ne kadar verdiniz kulübe?

Bahsettiğiniz gibi bu konuları konuşmak hoşuma gitmiyor. Yayınladığımız faaliyet raporlarında şeffaf bir şekilde hepsi yayınlanmış durumda. Sadece şunu söyleyebilirim ki; ne kadar verdiğimden çok şu noktanın daha çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum; Bu kulüpten delikli bir kuruş alacağım yoktur. Hepsi F.Bahçemize feda olsun.

ÖNCEKi DÖNEMLERDEN DERSiMiZi ÇIKARDIK

2025-26 sezonunu şampiyonluğa en yakın olduğunuz sezon olarak mı görüyorsunuz? Neden?

Bu sezon şampiyon olacağız! Her sezon Fenerbahçe’nin hedefi şampiyonluktur. Fakat bu sezon, önceki dönemlerden ders çıkararak çok daha planlı bir yapılanmaya gittik. Hem mali hem sportif anlamda attığımız adımların meyvesini topluyoruz.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbol kadrosunu kurduk. Geçmiş yıllardan farklı olarak daha güçlü bir kadromuz, daha geniş bir rotasyonumuz ve teknik ekibimizle uyumlu bir yol haritamız ve futbol aklımız var. Ama şampiyonluk sadece kağıt üzerindeki güce bağlı değil; mücadele, istikrar ve biraz da futbol şansı gerekiyor. Bu sezon işimizi minimum seviyede şansa bırakacak şekilde yapılandık diyebilirim.

BANA NOTU HAFTA SONU KONGRE ÜYELERi VERECEK

Taraftar Ali Koç, Başkan Ali Koç’a not verseydi, 10 üzerinden kaç olurdu ve neden?

İnsanın kendisini değerlendirmesinin asla objektif olmadığını düşünenlerdenim. Beni daha çok taraftarlarımızın değerlendirmesini tercih ederim. Hafta sonu kongre yaşayacağız ve üyelerimiz zaten puanı verecek. Bir futbol şampiyonluğu yaşamadığımız için düşük not verirsem, marka haline gelmiş basketbol ve voleybol takımlarımıza, her sene toplamda yüzlerce madalya kazanan olimpik branşlarımıza, finans, tesisleşme gibi konularda çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma da haksızlık etmiş olurum. Yüksek not söylesem objektif olmayacak. Takdir kongre üyelerimizin olsun.

Mourinho’yu getirmek dünyanın en kariyerli teknik adamı olduğu için bir hata olmasa da Londra’da verdiğiniz devam kararını iç dünyanızda eleştiriyor musunuz?

Hayır, kendi iç dünyamda eleştirmiyorum. Gelin nedenlerine hep birlikte bakalım;

Mourinho ile yolları ayırmak kolay bir karar değildi elbette.

Ancak Fenerbahçe’nin genlerinde olan, hücum futbolu, üçüncü bölgede baskı yapan oyun anlayışı sahada yoktu. Birçok maçta ilk yarılarda panik yaşadık, üzüldük; ikinci yarılarda ise geriden gelip kazanmayı başardık. Ama neden maçları hep yüreğimiz ağzımızda izlemek zorunda kalıyoruz? İşte bu sorunları kendisiyle defalarca konuştuk. Londra’da yaptığımız toplantının ana konusu da buydu. Hatta birçok noktada da fikir birliğine varmıştık.

ŞAMPiYONLUK iÇiN AYRILIK DOĞRU KARAR

Ne var ki, bu sezonun ilk beş resmi maçında ortaya çıkan tablo, geçen sezonki futbolla neredeyse birebir örtüşüyordu. Fazla ışık görmüyordum. Bu sezon için oluşturduğumuz kadromuzun çok daha iyi futbol oynaması gerektiği inancı ile zor bir karar verdik.

Ancak, bu sezon hedeflenen başarı ve şampiyonluk açısından baktığımızda son derece doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.

Sonrasında da kurulan güçlü futbol kadrosunun DNA’sına ve Fenerbahçe’mizin hücuma dayalı, coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçtik.

Bizim kongre üyelerimize, taraftarlarımıza şampiyonluk borcumuz var ve biz bu borcu ödeyeceğiz.

BiZE KIRGIN OLANLARA BOYNUMUZ KILDAN iNCE

Şampiyon olunamadığı için bazı taraftar gruplarıyla aranız açıldı gibi görünüyor. Şampiyonluk gelirse yeniden her kesimin kucakladığı bir Ali Koç sahneye çıkar mı?

Taraftarımızla aramın açıldığını söylemek fazla iddialı olur ama bazı taraftar gruplarımızın bana kırgınlığı var biliyorum. Futbolda şampiyonluk beklentileri vardı ve maalesef olmadı. Saf temiz duygularla Fenerbahçe’yi destekleyip şampiyonluk yaşayamadığımız için bize kırılanlara karşı, doğru eleştiriyi doğru zamanda yapanlara karşı boynum kıldan ince ve mahcubiyetim var. Onları da gayet haklı buluyorum ve her seferinde de bunu söylüyorum zaten. Benim sadece Fenerbahçe’ye zarar verenler ile aram açık. Futbolcularımızı maçta yuhalayan, oyuncumuz penaltı kullanırken tepki gösteren, takımın mücadele katsayısını sahada düşürmeye çalışanlarla evet kavgam var. Tesis basıp futbolcu dövelim diyenlerle kavgam var. Ben Fenerbahçe Başkanıyım ve bunlara asla izin vermedim, vermem.

BiR KUPA BiZE DAHA ÇOK BAŞARILAR GETiRECEK

Takım şampiyon olursa “Görev tamam” diyerek başkanlığı bırakma planınız var mı?

Futbolda bir şampiyonluk bu kulübü çok daha büyütmek için bize güç verecek. Bir şampiyonluk kazanalım göreceksiniz, bu kulüp hem Avrupa’da hem Türkiye’de daha ne başarılar getirecek. 8 Haziran’da kongre üyelerinin büyük teveccühü ile seçilmeme rağmen bu sene kongre üyelerimizin seslerini duyduğumuzu göstermek, onlarla yeniden bağ kurarak güven oyu tazeleme adına seçimlere gidiyoruz. Ama her yıl seçim yapmak bu kulübü sadece kaosa sürükler. Taraftara söylenen popülist cümlelerden hoşlanmıyorum. Fenerbahçe Başkanı olarak ayakları yere basan, realist planlamalar yapmakla mükellefiz. Şöyle düşünün güven, istikrar vermeyen bir kulübün arkasında hangi sponsor durur, hangi sporcu belirsiz bir kulübe gelmek ister?

