ÖZEL | Ergin Ataman'dan kasıtlı teknik faul gördüğü iddiasına sert tepki

Spor Arena Özel / Ali Naci KÜÇÜK - Ergin Ataman, Hürriyet Spor Arena'ya yaptığı açıklamada önce kupa statüsüne isyan etti ve " Dün akşam takım olarak iyi oynamadığımız ve Türkiye Kupasına yeterince motive olamadığımız gerçeği dışında 2 önemli unsuru belirtmek istiyorum. İlk olarak Türkiye Kupası'na katılan takımlar ligin ilk yarı sıralamasına göre belirleniyordu. Bu sezon değişen statünün son derece adaletsiz olduğuna değinmeliyim. Ligi birinci bitiren takımım Anadolu Efes'in kura sonucu çeyrek final maçını rakip sahada oynaması hiç bir sportif başarı kriterine uymuyor" dedi.

Başarılı antrenör karşılaşmada iki teknik faul alarak oyundan atılmasıyla ilgili olarak ise, "Maçta hakem kararlarının özellikle üst üste Buğrahan ve Simon'a rakip bench önünde çalınan çizgi ihlalleri bugüne kadar ne Türkiye'de ne de Avrupa'da benzeri gorülmemiş hatalar! Ve maç boyunca devam eden bu hatalar zinciri sonucu bu sezon ilk kez Türkiye Ligi'nde bir maçta 2 teknik faul alarak (hakem hatalarına tepki) diskalifiye oldum" şeklinde konuştu.

Yaşanan hakem hatalarına Euroleagu'den önemli bir detay ve bilgi ile yanıt veren Ergin Ataman karşılaşma sonunda kendisini eleştiren eski basketbol hakemlerine de çağrıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 5 yılda Türkiye, Euroleague'de en az hakemi olan ülke! 75 hakem içerisinde Emin Moğolkoç dışında sadece nadiren 1 hakem görev alıyor. Euroleague'de neden Emin Moğolkoç haricinde hakemlerimizin maç yönetemediğini anladım. Euroleague'de en az maç yöneten ne yazık ki bizim hakemlerimiz! Bazı eski hakemlerin kendi internet sitelerinde benim aldığım teknik faulleri irdelemek yerine Türk hakemliğinin gelişmesi için çaba göstermelerini de ayrıca temenni ederim."