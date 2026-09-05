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Özel | Dusan Vlahovic derbiyi ve Skriniar ile yaşananları anlattı!

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#Beşiktaş#Dusan Vlahovic#Nübel
Özel | Dusan Vlahovic derbiyi ve Skriniar ile yaşananları anlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 23:27

Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşayan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Kadıköy'deki galibiyet ve Skriniar ile arasındaki kavgayla alakalı, Alman file bekçisi Alexander Nübel ise duygularını, Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy'a anlattı.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, Kadıköy'den 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Çorum FK karşısında hat-trick yaparak Beşiktaş formasıyla ilk gollerini kaydeden Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi. Sırp golcü, karşılaşmanın ardından hem mücadeleyi hem de derbide Milan Skriniar ile yaşadığı gerilimi değerlendirdi.

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Spor Arena'dan Selen Cansu Aksoy'a konuşan Vlahovic, Skriniar ile arasında yaşananlarla ilgili soruya, "Özel bir şey olmadı. Sahada herkesin başına gelebilecek şeyler." yanıtını verdi.

Beşiktaş formasıyla ilk derbisine çıkan Vlahovic, Kadıköy'deki galibiyetin ardından neler hissettiğini ise "İyi hissediyorum. En önemli şey maçı kazanmamız. Umarım böyle devam ederiz." sözleriyle anlattı.

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NÜBEL: "ÇOK AMA ÇOK İYİ HİSSETTİRİYOR"

Derbinin ardından Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel de Spor Arena'nın sorularını yanıtladı. Kadıköy'de ilk derbisine çıkan Alman file bekçisi, galibiyetin kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirtti.

Selen Cansu Aksoy'un "İlk derbin ve kazandınız. Nasıl hissediyorsun?" sorusunu yanıtlayan Nübel, "Çok çok iyi. Buradaki deplasman taraftarıyla çok güzel bir deneyimdi. Çok ama çok iyi hissettiriyor. Şimdi gidişimizi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Dusan Vlahovic#Nübel

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