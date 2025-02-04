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ÖZEL| Beşiktaş, Alexander Sörloth ile el sıkıştı! Atletico Madrid'den kiralık

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#Transfer#Beşiktaş#Alexander Sörloth
ÖZEL| Beşiktaş, Alexander Sörloth ile el sıkıştı Atletico Madridden kiralık
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 13:51

Beşiktaş, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile el sıkıştı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ses getirecek bir hamle geldi. 

Kadrosunda bulunan Cher Ndour, Al Musrati, Onana gibi isimleri göndererek hem bütçe hem de yabancı kontenjanı açısından eli rahatlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardı.

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BEŞİKTAŞ, SÖRLOTH İLE EL SIKIŞTI

Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri İsmail Er'in haberine göre; Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile el sıkıştı. Yıldız oyuncunun kulübü Atletico Madrid ile kiralık görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

ÖZEL| Beşiktaş, Alexander Sörloth ile el sıkıştı Atletico Madridden kiralık

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Bu sezonki performansı

29 yaşındaki golcü sezon başında 32 milyon euro Villarrel'den karşılığında Atletico'ya transfer olmuştu. Bu sezon 29 maçta görev alan yıldız futbolcu 10 gol atıp 2 asist kaydetti.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Alexander Sörloth

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