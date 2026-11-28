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Futbol camiasında tüm gözler, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te Riva’da kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek yayın ihalesine çevrildi. Türk futbolunun gelecekteki 5 yılının şekillenmesinde büyük rol oynayacak olan yayın ihalesiyle ilgili merak edilen tüm soruları, uzun yıllar Kulüpler Birliği başkanlığını yürüten ve şu anda yayın komisyonunda görev alan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a sorduk...

"SAĞLIKLI BİR REKABET OLURSA RAKAM ARTAR"

Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptığınız dönemde 500 milyon dolara yükselmişti yayın ihalesi. Şimdi de yayın komisyonundasınız. En deneyimli başkanlardan biri olarak, ihaledeki rakam beklentiniz nedir?

“2016 yılında Kulüpler Birliği Başkanlığım döneminde gerçekleştirdiğimiz ihalede 500 milyon dolarlık bir seviyeye ulaşmıştık. Bugün de en büyük arzumuz, Türk futbolunun yeniden bu seviyelere ulaşması. Süper Lig’in sahip olduğu potansiyelin mevcut yayın gelirlerinin çok üzerinde olduğuna inanıyorum. Şartname alan kuruluşlara baktığımızda ihaleye ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturabilirsek 500 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğimizi düşünüyorum.”

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"İHALEYE GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUNUZ"

İhale şartnamesini TRT, Saran-Amazon, Turkcell, Türk Telekom ve beIN gruplarının aldığı açıklandı. Sizin açınızdan bir sürpriz var mı?

“Hem yerel hem de uluslararası ölçekte güçlü kuruluşların ihaleye ilgi göstermesinden memnunuz. Geleneksel yayıncıların yanı sıra teknoloji, telekomünikasyon ve dijital yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların da sürece ilgi göstermesi değerli. Bizim açımızdan önemli olan ihaleyi kazanan değil, en güçlü rekabet ortamının oluşmasıdır. Kulüpler Birliği olarak komisyondaki temel sorumluluğumuz, Türk futbolunun yayın haklarının gerçek değerini bulabileceği bir ihale ortamının oluşmasını sağlamaktır. Rekabet ne kadar güçlü olursa kulüplerimizin ekonomik kazanımı da o kadar büyük olacaktır.”

"TÜRK FUTBOLUNUN MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Beklenen rakamlar olmazsa kulüplerin tavrı ne olur?

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“Bu kez hem Kulüpler Birliği hem de Türkiye Futbol Federasyonu olarak geçmiş dönemlerden farklı bir yaklaşım benimsedik ve ihale çalışmalarına çok daha erken başladık. Bunun bize sağladığı en önemli avantaj, zaman baskısı altında karar vermek zorunluluğu olmaması. Eğer Türk futbolunun değerini yansıtan, kulüplerimizi tatmin edecek bir teklif ortaya çıkmazsa ihalenin iptal edilmesi ve yeni bir sürecin başlatılması da seçeneklerimiz arasında. Ancak ben bugün oluşan ilgiye ve rekabet ortamına baktığımda olumlu düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz, bu ihaleyi Türk futbolunun menfaatlerine uygun, başarılı bir sonuçla tamamlamak.

"GELİR DAĞILIMINI TFF YAPIYOR"

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Tüm Süper Lig kulüpleri yayın ihalesi konusunda görüş birliği içinde mi? Süper Lig şampiyonları ile diğerlerinin aldığı paylarda değişim olacak mı?

“Gelir dağılımına ilişkin farklı görüşler olabilir ancak pastanın büyütülmesi konusunda hepimiz aynı noktadayız. Bir ligin marka değeri birkaç kulübünün gücüyle değil, bütün kulüplerinin rekabet gücüyle doğru orantılıdır. Rekabetin güçlü olduğu, heyecanın sezon boyunca devam ettiği bir lig, yayıncılar ve sponsorlar açısından daha değerlidir. Ancak gelir dağılımının belirlenmesi ihale komisyonunun değil, TFF’nin yetkisindedir.”

"BEŞ YILLIK İHALE HERKES İÇİN AVANTAJ"

Yayın ihalesi 5 yıllık olacak. Bu süre hangi kıstaslara göre belirlendi?

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“Beş yıllık ihale yayıncı kuruluşların yatırım yapabilmesi, ticari planlamalarını daha sağlıklı gerçekleştirmesi açısından önemli avantajlar getirecek. Kulüplerimizin de orta ve uzun vadeli finansal planlamalarını daha sağlıklı yapabilmelerine imkân sağlayacaktır. Türk futbolunun sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için uzun vadeli bakış açısına ihtiyacımız var.”

"SÜPER LİG DİJİTAL DÜNYAYA AÇILACAK"

İnternetin yayılmasıyla birlikte ‘dijital yayın’ en az TV kadar değerli bir meta haline geldi. Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli?

“Yeni nesillerin futbolu takip etme alışkanlıkları, geleneksel televizyon yayıncılığının çok ötesine geçmiş durumda. Kulüpler Birliği olarak yeni ihale şartnamesine dijital yayıncılığa ilişkin özel hükümler kazandırdık. Süper Lig maçlarının belirli ticari koşullar çerçevesinde farklı dijital platformlarda da yayınlanabilmesinin önünü açtık. Bunun yanı sıra kulüplerimizin kendi dijital mecralarında maç içeriklerini kullanabilmelerine ilişkin haklarını genişlettik. Kulüplerimizin taraftarlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesi ve bu etkileşimi ekonomik değere dönüştürebilmesi son derece önemli.”

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"YAYIN KALİTEMİZ AVRUPA İLE REKABET EDEBİLMELİ"

Mevcut yayıncı kuruluşun teknolojisinin bir hayli eskidiği bir gerçek. Yeni yayın sözleşmesine bu konuya ilişkin özel bir madde koyacak mısınız? Sözleşme süresi içinde bu teknolojinin takibi için özel bir birim oluşturacak mısınız?

“Yayın kalitesi, ihale sürecinde üzerinde en fazla durduğumuz konulardan biri oldu. Kulüpler Birliği olarak yayın teknolojileri konusunda uzman isimlerle kapsamlı bir çalışma yaptık. Kamera sayısından kamera yerleşimlerine, görüntü çözünürlüğünden ses kalitesine kadar bütün teknik standartları içeren 30 sayfalık bir rapor hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduk. Rapordaki bütün önerilerimiz şartnameye yansımasa da mevcut standartların iyileştirilmesine yönelik adımlar atıldı. Süper Lig’in yayın kalitesi, Avrupa’nın önde gelen ligleriyle rekabet edecek seviyede olmalıdır. Bu süreçte Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan’a da ortaya koyduğu irade ve Türk futbolunun marka değerinin artırılmasına yönelik katkıları için teşekkür etmek istiyorum.”

"YAPAY ZEKÂ İLE MAÇ TAKİBİ ÇOK YÖNLÜ OLACAK"

"Bugün spor yayıncılığı çok ciddi bir teknolojik dönüşüm geçiriyor. Yapay zekâ, gerçek zamanlı veri analizleri ve gelişmiş grafik teknolojileri futbolseverlere zengin bir izleme deneyimi sunuyor. Futbol Zirvesi’nde LaLiga ve Bundesliga gibi liglerinin temsilcilerini ağırladık. Yayın teknolojileri, veri kullanımı konusunda bilgiler aldık. Önümüzdeki beş yıl içerisinde yeni teknolojiler hayata geçecek. Yayın sözleşmesi buna uyacak yapıda olmalı."