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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 16:49,Son Güncelleme:/

Son dakika | Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

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Son dakika | Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:;

"Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."

Son dakika | Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebinin dirseği kırıldı


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