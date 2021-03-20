MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÖzcan Bizati: "Varoluşun ışığını, ateşini yaktık..."
GeriFutbol Özcan Bizati: "Varoluşun ışığını, ateşini yaktık..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Özcan Bizati: "Varoluşun ışığını, ateşini yaktık..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özcan Bizati: "Varoluşun ışığını, ateşini yaktık..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta oyuncularının ortaya çok iyi bir karakter koyduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, geçen hafta Fenerbahçe karşısında yaptıkları başlangıcı devam ettirmek için Kasımpaşa karşısına çıktıklarını belirtti.

Gençlerbirliği 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)
Gençlerbirliği 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

Oyuncularını tebrik eden Bizati, "Bir karakter ortaya çıkarmamız lazımdı. Geçen hafta ortaya koyduk. Oyuncularım yine aslanlar gibi karakter koydu. Buna devam edecekler. Milli maç arası bize iyi gelecek. Atağa iyi çıkma yönünde işlemler yapacağız. İstediğimiz bugün aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık. Taraftarlarımızı ve Ankara'yı bize destek olmaya çağırıyoruz. Camia olarak bu ligde kalmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Özcan Bizati: Varoluşun ışığını, ateşini yaktık...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi