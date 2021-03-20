Özcan Bizati: "Varoluşun ışığını, ateşini yaktık..."

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, geçen hafta Fenerbahçe karşısında yaptıkları başlangıcı devam ettirmek için Kasımpaşa karşısına çıktıklarını belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Bizati, "Bir karakter ortaya çıkarmamız lazımdı. Geçen hafta ortaya koyduk. Oyuncularım yine aslanlar gibi karakter koydu. Buna devam edecekler. Milli maç arası bize iyi gelecek. Atağa iyi çıkma yönünde işlemler yapacağız. İstediğimiz bugün aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık. Taraftarlarımızı ve Ankara'yı bize destek olmaya çağırıyoruz. Camia olarak bu ligde kalmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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