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Özcan Bizati kimdir? Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati hangi takımları çalıştırdı?

#Özcan Bizati#Seoanasayfa
Özcan Bizati kimdir Bursasporun yeni teknik direktörü Özcan Bizati hangi takımları çalıştırdı

Özcan Bizati Bursaspor ile sözleşme imzalamasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir süredir teknik direktör arayışında bulunan Bursaspor, daha önce Bursaspor teknik heyetinde antrenörlük görevinde de bulunan Özcan Bizati ile anlaştı. Peki, Özcan Bizati kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Özcan Bizati, 31 Mayıs 1968 tarihinde Denizli'nin Çal ilçesinde dünyaya geldi.  Sarayköy, Beypazarı Şekerspor, TMO Spor ve Keçiörenspor gibi takımlarda forma giyen Bizati, henüz 21 yaşında menisküs sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ODTÜ Beden Eğitimi Bölümü'ne giden Bizati, UEFA'nın antrenörlük kurslarına da giderek pro-lisans almıştır. 2000-2002 sezonlarında MKE Ankaragücü'nde Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapmıştır. 2002-04 sezonunda aynı görevi Gençlerbirliği'nde sürdürmüştür. 2004-2006 yıllarında A Milli takımımızda Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapmıştır. A Milli takımda çalıştığı dönemde geçici olarak A2 Milli takım sorumluluğunu da üstlenmiştir.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2007-2008 sezonunda MKE Ankaragücü'nde yaşayan antrenör, ertesi sezon Pendikspor'da görev almıştır. 9 Ekim 2008'de de bu görevinden ayrılmıştır. 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştır. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Denizlispor'da, 2015-2016 sezonunda Boluspor'da teknik direktörlük yapmıştır. Devamında Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yapmıştır. Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak görevini sürdüren Özcan Bizati, 21 Eylül 2021 tarihinde Bursaspor ile sözleşme imzalamıştır.

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#Özcan Bizati#Seoanasayfa