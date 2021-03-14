Özcan Bizati: 'Fenerbahçe galibiyeti iyi bir başlangıç oldu'

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Özcan Bizati'nin açıklamaları;

Maçtan önce de konuştuğumuz gibi kısa bir süre oldu. Arkadaşlarımız iyi dönüş verdi bize. Motivasyonları gerçekten üst düzeydeydi. Neler yapabileceklerini ortaya koydular. Bizim için iyi bir başlangıç oldu. Devamını getirip takımımızı iyi yerlere taşımak istiyoruz.

DAHA İYİ KULLANABİLİRDİK

Oyunu yönlendirerek kazanmamız gereken bir maçtı. O yönlendirmeleri yaptık. Kendi avantajlarımızın ortaya çıkacağı bir oyun oynamamız gerekiyordu. O açıkları kullandık. Daha da iyi kullanabilirdik.

SONUNA KADAR İYİ OYNAYACAĞIZ

Epeydir kazanamayan bir takım vardı. Bunu kırmak lazımdı. Bu da bize nasip oldu. Farklarını gösterdiler. Sürece ihtiyacımız var. Bu süreçte de yeneceğiz yenileceğiz ama sonuna kadar iyi oynayacağız. Taraftarlarımıza oyuncularımız adına hediye edeceğimiz bir maç.