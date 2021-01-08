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Futbol
İHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Özbek Şomurodov, Juventus'un kıskacında!

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Özbek Şomurodov, Juventus'un kıskacında!
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İtalyan devi Juventus, Seria A ekibi Genoa'da forma giyen Özbek forvet Eldor Şomurodov'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

2020 Eylül'de 9 milyon Euro'ya Rusya Premier Lig ekibi Rostov'dan Genoa'ya transfer olan Şomurodov, Serie A'da forma giydiği 8 maçta 2 gol atıp, 2 asist yaptı ve son maçlarda takımında başrol oynamaya başladı.

Başarılı oyuncu Lazio ve Sassuolo ile oynanan son iki karşılaşmada “Maçın en değerli oyuncusu” seçildi. 

Aynı dönemde İspanyol golcü Alvaro Morata'yı 10 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Juventus, anlaşmaya göre 45 milyon Euro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini satın alma hakkını kullanmak yerine, Özbek golcüyü renklerine bağlamaya karar verdi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Juventus Şomurodov'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kış transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. Küme düşme hattında yer alan Genoa, Eldor'u sezon ortasında bırakmak istemediği öğrenilirken, transferin sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

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Özbekistan A Milli takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 20 gol kaydeden Şomurodov, Juve'ye transfer olursa, bonservis bedelinden yüzde 15 pay eski ekibi Rostov'a verilecek.

Özbek Şomurodov, Juventusun kıskacında

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