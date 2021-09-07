Ozan Tufan'ın Watford'da giyeceği forma numarası belli oldu

2015 yılından beri formasını giydiği sarı lacivertlilerden Premier Lig'de oynayabilmek için ayrılma kararı alan Ozan Tufan, Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Ada ekibiyle sözleşme imzalayan milli futbolcunun forma numarası da 18 olarak açıklandı.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek.

Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon Euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Sarı lacivertli formayla 174 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 21 gol atıp 24 de asist katkısında bulundu.

Watford'a transfer olan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye şu sözlerle veda etmişti:

"Hani şarkıda söylüyor ya 'Nasıl anlatsam, nereden başlasam" diye, işte öyle bir andayım. Bu satırları yazmayı sürekli erteledim. Ne söylesem yetmeyecek ne anlatsam eksik kalacak. Hissettiklerini kelimelere dökmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum.

Bu armanın ağırlığını, çubukluyu 2015'te sırtıma geçirdiğimde anladım. Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Kolay mıydı onların girdiği kalplerde yer bulmak? Belki de bu yüzden ne olursa olsun bu arma için mücadele etmekten hiç vazgeçmedim. 19 yaşında bir genç olarak geldiğim, Kadıköy'e ayak bastığım ilk andan bugüne kadar hep en iyisini vermek için çalıştım. Bazen hep birlikte üzüldük, bazen milyonlarca taraftar yan yana Fenerbahçe'nin adını haykırdık.

Ancak artık veda etme zamanı geldi. Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşamamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden.

Fenerbahçe armasının gölgesinde geçirdiğim 6 sene boyunca yaşattığınız tarifi mümkün olmayan hatıralar için hepinize kalbimin en derin yerinden teşekkür etmek istiyorum. Umarım kalplerinizde benim için açtığınız yere, ülkemden binlerce kilometre uzaktayken bile layık olabilirim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Her gün olduğu gibi, bugün de en yüksek sesle! Sonsuza kadar Fenerbahçe!

Evladınız Ozan."