Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kimdir, kaç yaşında?

Bir süredir Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile beraber olan Rojin Haspolat Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. İşte, ayrıntılar...

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Ozan Tufan’la tam 1,5 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında.