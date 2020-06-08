Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kimdir, kaç yaşında?
Fenerbahçe'li futbolcu Ozan Tufan bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a evlilik teklifinde bulundu. Ünlü futbolcu o anları sosyal medya hesabından yayınlarken, sürpriz paylaşıma binlerce beğeni yağdı. Gündeme gelen haberin ardından Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Bir süredir Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile beraber olan Rojin Haspolat Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. İşte, ayrıntılar...
ROJİN HASPOLAT KİMDİR?
Ozan Tufan’la tam 1,5 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.
Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle