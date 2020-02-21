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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 09:01,Son Güncelleme:/

Ozan Tufan'ın kaptanlık heyecanı!

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Ozan Tufan'ın kaptanlık heyecanı!
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Ozan Tufan, ilk kez bir Galatasaray derbisinde hem de Kadıköy’de kaptanlık pazubandını takacağı için ayrı bir heyecan yaşıyor.

Ozan, Emre ve Hasan Ali’nin oynamadığı maçlarda sahaya kaptan olarak çıktı. Bu durum, milli oyuncu için yeni bir şey değil.

Ancak Ozan Tufan, ilk kez bir Galatasaray derbisinde hem de Kadıköy’de kaptanlık pazubandını takacağı için ayrı bir heyecan yaşıyor.

Başarılı futbolcu, bu kritik maçta arkadaşlarına saha içinde en iyi şekilde liderlik ederek takımını galibiyete taşımaya kararlı.

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Ozan Tufanın kaptanlık heyecanı

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